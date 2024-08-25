Не смогут и произнести: украинцы разорвали сеть мемами о ракете-дроне "Паляница"

В Украине создали новое гибридное оружие – ракету-дрон "Паляница". Это слово давно стало триггером для россиян, ведь они буквально не могут его выговорить.

Однако теперь россиянам придется выучить это слово, ведь "Паляница" уже успешно атаковала вражеские позиции. В то же время украинцы уже разорвали сеть шутками о новом оружии, передает 24 Канал.

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"Вкусная с медом паляница"

Еще в начале полномасштабного вторжения слово "паляница" стало триггером для российских захватчиков. Оккупанты не могли его выговорить, а на пропагандистских шоу даже объясняли значение этого слова. Правда, сначала они считали, что это слово переводится на русский как "клубника".

Теперь россиянам придется выучить это слово, ведь новая ракета-дрон может стать ночным кошмаром врага, ведь в радиусе ее действия около 20 вражеских аэродромов.

В сети шутят, что произнести "Паляница" до сих пор будет сложно для российских захватчиков.

Мемы о новой ракете-дрон "Паляница" – больше в галерее

Пропагандисты пытаются сказать слово "Паляница": смотрите видео

Шутки о "Палянице": смотрите сообщение

В сети также в шутку добавляют, что теперь украинские специалисты должны создать боеголовку, которую назовут "Медом", потому что "вкусная с медом паляница".

Мемы о "Палянице" – больше в галерее

К слову, Зеленский, когда сообщил о новом украинском оружии, также пошутил о его названии. Он добавил, что врагу будет сложно его произнести, что прилетело.

"И знаем, что России будет очень сложно даже произнести, что именно прилетело", – в шутку заметил Зеленский.