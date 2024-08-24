Новое гибридное оружие "Паляница" уже неоднократно применяли, – анализ Defence Express

Владимир Зеленский 24 августа сообщил, что сегодня Украина впервые успешно применила ракету-дрон "Паляница". Однако в СМИ предполагают, что новое вооружение могли и раньше использовать для ударов по вражеским объектам.

Журналисты Defence Express предполагают, что "Паляницу" могли использовать и во время прошлых атак. Доказательством этого является сообщение министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который заявил, что ракету-дрон использовали для атак на временно оккупированных территориях.

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Что известно о "Палянице" и когда ее применяли

Во время выступления ко Дню Независимости Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны имеют новое оружие – ракету-дрон "Паляница". По словам президента, в ночь на 24 августа Украина впервые успешно применила это вооружение.

Именно сегодня состоялось первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия – украинской ракеты-дрона "Паляница". Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Я благодарю всех, кто это обеспечивал: всем разработчикам, производителям и нашим воинам. Горжусь вами,

– заявил Зеленский.

Очевидно, гибридное оружие создавалось в условиях абсолютной секретности. Кроме того, классификация изделия как "ракета-дрон", по мнению журналистов Defence Express, подсказывает, что украинские специалисты выбрали оптимальный путь – сочетание эффективности и относительно небольшой стоимости изделия.

"Разработчики пошли оптимальным путем сочетания эффективности и относительно небольшой стоимости изделия по сравнению с "полноценными" крылатыми ракетами, что должно позволить обеспечить массовое производство в условиях дефицита средств", – добавили журналисты.

Однако в СМИ предполагают, что Украина и раньше могла атаковать россиян "Паляницей". в частности на это указывает сообщение министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Он заявлял, что новое украинское вооружение – ракета-дрон – было использовано для ударов по объектам на временно оккупированных территориях.

Это дрон – и это ракета, ведь по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения. Ракет-дронов будет становиться больше, как уже стало больше дальнобойных ударных дронов, результаты работы которых мы видим почти ежедневно. Ракета-дрон – это следующий шаг в эволюции украинского defense tech. Мы с нетерпением ждали момента, когда можно будет продемонстрировать врагу его эффективность. Наконец этот момент настал,

– говорится в заметке Камышина.

Сейчас характеристики "Паляницы" остаются неизвестными. Однако Камышин отметил, что отныне враг узнает об эффективности украинского оружия.