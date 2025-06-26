Украинская ракета-дрон "Пекло" уже в действии: чем она отличается от стандартной крылатой ракеты

Ракеты-дрон "Пекло" ударили по переправе через реку Айдар на Луганщине и насосной станции, которая была расположена рядом. Это оружие имеет свои особенности.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, заметив, что ракета-дрон "Пекло" несколько отличается от классической крылатой ракеты. Но важно, что Украина смогла наладить такое производство.

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Чем "Пекло" отличается от крылатой ракеты

Как отметил Нарожный, крылатая ракета летит в районе 800-900 километров в час. Ракета-дрон "Пекло" имеет несколько более низкую скорость. Были сообщения о 700 километрах в час.

Также крылатая ракета нуждается в носителе. Это может быть самолет или наземная платформа, которая разгоняет ее до маршевой скорости, а уже потом включается двигатель. Ракета-дрон – это промежуточный класс. Очевидно, что она разгоняется с помощью турбореактивного двигателя.

В общем ракета-дрон является проще классической крылатой ракеты. Там меньше боевая часть. Если в крылатой ракете – 450-500 килограммов, то ракета-дрон – 50 килограммов. Также отличается стоимость. Если крылатая ракета может стоить от 1,5 миллиона долларов и более, то ракета-дрон – это где-то сотни тысяч долларов.

Главное – иметь возможность изготавливать эти небольшие ракеты в больших количествах. Речь идет о сотнях единиц. Двигатели можно купить. Навигационные системы можем производить. Боеголовку тоже можем. Главное – количество. В современных условиях не по всем целям запустишь ракеты вроде "Нептуна", потому что это дорого. Такие ракеты должны лететь по аэродромам, где стоят дорогие самолеты и так далее,

– отметил Нарожный.

Ракеты-дрон "Пекло" ударили по переправе и насосной станции. И это отличное оружие для уничтожения таких объектов. Оно демонстрирует свою эффективность.