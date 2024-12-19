Украинское "Пекло" для России: цена ракеты-дрона, как далеко летит и быстрее ли "Шахеда"

6 декабря 2024 года мир узнал о новой украинской разработке – дрон-ракета "Пекло". В этот день в соцсетях президента Зеленского появился небольшой ролик и сообщение об этом оружии. В нем представлена довольно большая партия ракетоподобных снарядов с серийными номерами вплоть до 69 и 88.

Президент раскрыл тайну и назвал имя изделия – "Пекло". Самое главное же, что это не прототип, а уже серийные образцы, прошедшие испытания в боевых условиях и теперь ждут удобного случая для их применения Вооруженными Силами Украины.

Дрон-ракета "Пекло". Наше, украинское оружие, что уже имеет подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача – наращивать производство и применение. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к нашему оборонному производству, чей вклад помогает Украине сражаться, – так президент Зеленский представил "Пекло" для россиян.

24 Канал рассказывает, что сейчас известно о "Пекле" и чего следует бояться россиянам.

Читайте также В Украине начали серийно производить ракету-дрон "Пекло"

Втрое быстрее, чем "Шахеды": как возникла идея создать "Пекло"

"Пекло" – это частная разработка, появившаяся в рамках инициативы "Армия дронов", совместного проекта Минобороны, Минцифры, Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24.

Этот проект предусматривает, среди прочего, содействие и поощрение разработчиков, а также помощь в реализации. В частности, разработчики получили возможность не "придумывать велосипед", а поработать непосредственно с "целевой аудиторией" и узнать, чего они хотят.

Замысел "Пекла" возник после консультации с военными, которые непосредственно занимаются дронами и уничтожают с их помощью россиян. Операторы БПЛА просили разработать бюджетный вариант, ведь Украина сейчас находится в ситуации, когда должно быть "дешево и сердито",

– говорится в статье ЭП.

Только такой вариант может быть быстро масштабирован и превратиться из хорошей, но сложной разработки, на действительно массовый продукт. Также военные рассчитывали на большую дальность – несколько сотен километров в тыл врага.



Ракета-дрон "Пекло" / Фото из телеграм-канала Германа Сметанина

Так, у разработчиков возникла идея поставить на дрон реактивный двигатель. Это позволило увеличить скорость снаряда и соответственно усложнить его перехват. Если у условного "Шахеда" скорость в районе 200 километров в час, то "Пекло" имеет примерно 700 километров в час. И это собственно делает "Пекло" гибридом, ведь это дрон, что ведет себя как крылатая ракета.

Отметим, что военная наука не знает термина "дрон-ракета", это скорее маркетинговый ход, подсвеченный Офисом Президента еще со времен летней презентации "Паляницы". Тем не менее термин дает отсылку к истории возникновения проекта и его эволюции.



Скриншот из видео ОП

В августе 2023 года компания (не называется из соображений безопасности) разработала техническое задание и первые эскизы. Проект разработки длился год, компания-производитель сама профинансировала его, сами разработчики оценивают бюджет в несколько миллионов долларов. Что очень мало, а если учесть время от эскиза до серии, то и подавно.

Ракета-дрон "Пекло" – основные характеристики

производитель – Украина,

тип – гибрид дрона и крылатой ракеты,

статус – серийное производство с сентября 2024 года,

имеющееся количество – около 100,

боевое применение – да,

система наведения – инерциальная и GPS инерциальная и GPS,

вес боевой части – 50 – 100 килограммов,

дальность – 700 километров,

скорость – до 700 километров в час,

Двигатель – малогабаритный турбореактивный,

цена – неизвестна (но менее 200 000 долларов).



"Пекло" во время презентации / Фото из телеграм-канала Германа Сметанина

Сколько стоит "Пекло" и почему является универсальным

Цена одного снаряда не разглашается, но она меньше цены огненной новинки 2023 года – дрона-камикадзе "Лютый", который стал частым гостем на российских НПЗ. Тот, напомним, на старте серийного производства стоил примерно 200 тысяч долларов. Сейчас же эта сумма может быть меньше.

Обратите внимание! Относительно малая цена объясняется тем, что ракета на 70% состоит из украинских компонентов, произведенных государственными и частными компаниями. Ракета может работать на разных двигателях, в зависимости от их доступности на рынке.

Это делает "Пекло" довольно универсальным и очень удобным в производстве. Также двигатель размещен на "Пекле" снаружи, что существенно упрощает сборку готового изделия и увеличивает место для полезной нагрузки в корпусе самой ракеты.

"Пекло" имеет комбинированное наведение и сочетает GPS с инерциальной системой.

Последняя при запуске определяет точное положение ракеты, а затем высчитывает все изменения положения ракеты во время ее удаления от этой точки отсчета – высоты, курса, а также углов сноса из-за ветра.

Во время этих подсчетов неизбежно накапливаются ошибки, которые не дают вывести ракету на цель достаточно точно.

Исправить ситуацию помогает GPS. Таким образом, эта комбинация выступает как страховка и дает снаряду большую точность.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время презентации "Пекла" 6 декабря 2024 года рассказал, что особое внимание уделено вопросу преодоления вражеского РЭБ.



Серийные номера на ракетах-дронах "Пекло" / Фото из телеграм-канала Германа Сметанина

Сюрпризы для россиян

Большинство систем, установленных на ракете – государственная тайна, но разработчики "Пекла" обещают россиянам большие сюрпризы. Разработчики пока не раскрывают, как именно происходит запуск "Пекла", но говорят, что в перспективе будут возможны различные варианты.

Анализ фото и наличие на фюзеляжах ракет характерных креплений указывает, что "Пеклу" присущи "круги", запускаемые с самолетов. Впрочем, это может быть и какая-то особая наземная пусковая установка.

Если же предположение о воздушном запуске "Пекла" правда, то украинцы в очередной раз сумели удивить, ведь им удалось с нуля сделать очень дешевую крылатую ракету.



Президент Зеленский осматривает дроны-ракеты "Пекло" / Фото из телеграм-канала Германа Сметанина

"Пекло" имеет большую дальность, исчисляемую сотнями километров. Из-за этого, в частности, пришлось уменьшить вес боевой части. Тем не менее полезная нагрузка в пределах 100 килограммов – это очень неплохо.

Например, печально известные российско-иранские "Шахеды" имеют не более 70 килограммов. При этом уже несколько лет наносят Украине огромный вред и создают значительные проблемы для ПВО. Но теперь россияне будут знать, что в эту игру можно сыграть вдвоем.

Откуда такое название и когда Россия почувствует украинское "Пекло"

Известно о 5 боевых пусках "Пекла". Один из полетов завершился поражением дорогостоящей российской военной цели. Таким образом, проект уже начал выходить в плюс.

Когда изделие было уже почти готовым, его продемонстрировали военным на полигоне. На одну из демонстраций пригласили и президента Зеленского. Именно он и предложил назвать новинку "Пекло", поскольку ракета вызвала у него такие ассоциации.

Как Зеленский презентовал "Пекло": смотрите видео

Дальнейшую судьбу "Пекла" в серийном производстве и масштабировании определит ее применение против оккупантов. Тогда станет известно, насколько технология соответствует вызовам войны и как именно ее нужно будет совершенствовать.

Сейчас же серийное производство "Пекла" продолжается уже 3 месяца (то есть с сентября 2024-го, а это означает, что со времени эскизов до серии прошел ровно год). За это время удалось изготовить около 100 ракет. Ожидается, что вскоре эффективность производства возрастет.

Отметим, что "Пекло" – не единственная новинка сезона. Сейчас Украина уже представила собратьев разработки – дрон-ракеты "Паляница" и "Рута".



Ракета "Рута" / Фото Mikhail Kokorich

Кроме того, ожидается, что Украина получит и более мощные ракеты. И пока Путин пугает мир "Орешником", а его приспешники разгоняют фейк о 300 штуках в год, украинцы спокойно делают свое дело.