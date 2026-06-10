Это надо масштабировать: аналитик ответил, как на Западе реагируют на удары ракет по России

Силы обороны Украины ударили ракетой "Фламинго" по заводу в Чебоксарах, где изготавливают компоненты к российским беспилотникам и ракетам. Возможно, не всем нравится такая активность нашего государства.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что ракеты "Фламинго" уже не впервые продемонстрировали свою эффективность. Однако важно, чтобы эти атаки были масштабированы. Ранее звучали заявления о производстве нескольких десятков таких ракет в месяц. Хотя есть сомнения, соответствует ли это действительности.

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Как партнеры реагируют на такие атаки?

По словам Клочко, удары ракетами по важным российским заводам точно привлекают внимание западных партнеров. Однако важно, чтобы Украина имела возможность системно атаковать объекты ВПК врага.

Вероятнее всего, европейские страны сейчас сильно смущены такими успехами Украины. Они не понимают, что делать дальше, когда война закончится.

Даже если Украина победит, то они не знают, что будет дальше. Любой вариант окончания войны очень неудобен для европейцев. Поэтому возможно Европа, как основной наш партнер, как-то влияет на процессы по производству ракет. Возможно, именно поэтому мы не имеем достаточного количества. Не зря Буданов говорил, что западные партнеры не спешат нам продавать важные компоненты,

– отметил Клочок.

Как партнеры реагируют на атаки украинских ракет по России: смотрите видео 24 Канала

Пока что такие единичные удары ракетами не меняют существенно позицию Кремля о прекращении войны. По-прежнему, определенная часть российской элиты выступает за замораживание, но есть и сторонники продолжения войны. Однако масштабирование ударов способно заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Добавим, завод "ВНИИР-Прогресс" в российских Чебоксарах был вынужден приостановить работу из-за удара ракетой "Фламинго". Там производят навигационные модули и компоненты, которые используют в "Шахедах" и ракетах "Калибр" и "Искандер".