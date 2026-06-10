Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що ракети "Фламінго" вже не вперше продемонстрували свою ефективність. Однак важливо, щоб ці атаки були масштабовані. Раніше лунали заяви про виробництво кількох десятків таких ракет на місяць. Хоча є сумніви, чи це відповідає дійсності.

Дивіться також Ракета "Фламінго" долетить і до Москви: чому її так назвали та як вона вже тероризує Росію

Як партнери реагують на такі атаки?

За словами Клочка, удари ракетами по важливих російських заводах точно привертають увагу західних партнерів. Однак важливо, аби Україна мала можливість системно атакувати об'єкти ВПК ворога.

Найімовірніше, європейські країни зараз сильно збентежені такими успіхами України. Вони не розуміють, що робити далі, коли війна закінчиться.

Навіть якщо Україна переможе, то вони не знають, що буде далі. Будь-який варіант закінчення війни дуже незручний для європейців. Тому можливо Європа, як основний наш партнер, якось впливає на процеси з виробництва ракет. Можливо, саме тому ми не маємо достатньої кількості. Не дарма Буданов говорив, що західні партнери не спішать нам продавати важливі компоненти,

– зазначив Клочок.

Як партнери реагують на атаки українських ракет по Росії: дивіться відео 24 Каналу

Поки що такі поодинокі удари ракетами не змінюють суттєво позицію Кремля щодо припинення війни. Як і раніше, певна частина російської еліти виступає за замороження, але є й прихильники продовження війни. Однак масштабування ударів здатне змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Додамо, завод "ВНДІР-Прогрес" в російських Чебоксарах був змушений призупинити роботу через удар ракетою "Фламінго". Там виробляють навігаційні модулі та компоненти, які використовують в "Шахедах" та ракетах "Калібр" й "Іскандер".