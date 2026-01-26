Четыре ракеты попали в цель: OSINT-аналитики впервые показали подтверждение удара "Фламинго"

OSINT-аналитики впервые подтвердили поражение российского предприятия, которое производит военные самолеты Су и МиГ. Его атаковали четыре ракеты "Фламинго".

Об успешной атаке ракетами Фламинго, четыре из которых попали в цель, сообщили OSINT-аналитики проекта КиберБорошно.

Атака "Фламинго" на Белгород: что известно?

OSINT-аналитики подтвердили, что 23 сентября 2025 года четыре украинские ракеты "Фламинго" атаковали ООО "СКИФ-М" – подрядчика производства российских военных самолетов Су-34, Су-35, Су-57 и МиГ в Белгороде.

В то же время россияне опровергают эту информацию, мол, из четырех ракет попала только одна, однако спутниковые снимки свидетельствуют о совершенно другом.

По их данным, все четыре ракеты "Фламинго", которые летели в объект, достигли своей цели. Радиус отклонения ракет не превышал 80 метров, а самая большая зона разрушений достигала 25 метров. Эта информация не соответствует утверждениям о якобы "одном попадании". Аналитики считают, что такие заявления российской стороны является попыткой преуменьшить последствия украинской атаки.



До и после атаки ракетами "Фламинго" / Exilenova+

К слову, ООО "СКИФ-М" специализируется на производстве специнструмента для обработки титана, алюминия, и композитных материалов (CFRP-титан), которые являются критическими для авиационной промышленности России. До 70% продукции предприятия используется в производстве аэрокосмических материалов для самолетов МиГ и Су-34, Су-35, Су-57.

