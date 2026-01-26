Четыре ракеты попали в цель: OSINT-аналитики впервые показали подтверждение удара "Фламинго"
- 23 сентября 2025 года четыре украинские ракеты "Фламинго" атаковали подрядчика производства российских военных самолетов в Белгороде.
- OSINT-аналитики подтвердили, что все ракеты попали в цель, но российская сторона заявляет об одном попадании.
OSINT-аналитики впервые подтвердили поражение российского предприятия, которое производит военные самолеты Су и МиГ. Его атаковали четыре ракеты "Фламинго".
Об успешной атаке ракетами Фламинго, четыре из которых попали в цель, сообщили OSINT-аналитики проекта КиберБорошно.
Атака "Фламинго" на Белгород: что известно?
OSINT-аналитики подтвердили, что 23 сентября 2025 года четыре украинские ракеты "Фламинго" атаковали ООО "СКИФ-М" – подрядчика производства российских военных самолетов Су-34, Су-35, Су-57 и МиГ в Белгороде.
В то же время россияне опровергают эту информацию, мол, из четырех ракет попала только одна, однако спутниковые снимки свидетельствуют о совершенно другом.
По их данным, все четыре ракеты "Фламинго", которые летели в объект, достигли своей цели. Радиус отклонения ракет не превышал 80 метров, а самая большая зона разрушений достигала 25 метров. Эта информация не соответствует утверждениям о якобы "одном попадании". Аналитики считают, что такие заявления российской стороны является попыткой преуменьшить последствия украинской атаки.
До и после атаки ракетами "Фламинго" / Exilenova+
К слову, ООО "СКИФ-М" специализируется на производстве специнструмента для обработки титана, алюминия, и композитных материалов (CFRP-титан), которые являются критическими для авиационной промышленности России. До 70% продукции предприятия используется в производстве аэрокосмических материалов для самолетов МиГ и Су-34, Су-35, Су-57.
Какие объекты в России уже атаковала ракета "Фламинго"?
31 августа 2025 года целью для украинских ракет "Фламинго" стал отряд ФСБ в районе Армянска (оккупированный Крым). Известно, что все три запущенные ракеты добрались до района поражения, впрочем одна из них упала за несколько метров до цели, другая попала в объект, а информация о третьей достаточно противоречива.
Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким десяткам объектов в России и на временно оккупированных территориях, поразив нефтебазы, стоянку с вертолетами и другие объекты. Для ударов использовались украинские ракеты и дроны, в частности "Фламинго", "Барс" и "Лютый".
В ноябре 2025 года Владимир Зеленский заявил, что Украина применяла ракеты "Фламинго" в реальных операциях уже 9 раз.
По предположению офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука украинская ракета "Фламинго" могла нанести удар 6 сентября по российскому предприятию "Завод имени Свердлова", которое является крупнейшим производителем взрывчатых веществ в России.