Украина релокировала производство "Фламинго" после российского ракетного удара, – Зеленский

Президент Зеленский отметил, что производство ракет "Фламинго" продолжается. Ранее Россия смогла уничтожить одну производственную линию.

Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами в Мюнхене, передает 24 Канал.

Производит ли Украина ракеты "Фламинго"?

Зеленский отметил, что несколько дней назад Украина нанесла удары по "Капустиному Яру", где базируются российские БРСД "Орешник". Точные последствия еще не известны, но они есть, подчеркнул глава государства.

Ракет "Фламинго" у Украины немного, президент признал, что производство надо нарастить. Недавно в результате российского ракетного удара была уничтожена одна производственная линия, впрочем ее уже релокировали и производство восстановили.

Авиационный эксперт Константин Криволап заметил 24 каналу, что "Фламинго" попала точно в цели на "Капустином Яру", а не рядом с ними. Этот полигон является одним из самых защищенных объектов России. Там есть системы "Бук", С-300, совсем недавно там была еще система С-400.

Украина ударила "Фламинго" по складу ГРАУ