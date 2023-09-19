Атака Купянская: россияне ударили по городу гибридной ракетой "Гром-Е1"

19 сентября 2023, 20:38
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Источник:

Харьковская областная прокуратура

Российские захватчики 19 сентября обстреляли город Купянск в Харьковской области. В конце концов стало известно, что оккупанты применили для атаки по городу гибридную ракету.

Речь идет о ракете типа "Гром-Е1". Ранее в Харьковской ОВА предполагали, что для удара враг мог применить управляемую авиабомбу.

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Оккупанты ударили по Купянску "Громом-Е1"

В Харьковской областной прокуратуре обнаружили, что российские захватчики обстреляли Купянск ракетой "Гром-Е1", созданной на базе советской ракеты Х-38.

Правоохранители также отметили, что максимальная дальность поражения этой ракеты составляет 120 километров. Эта ракета является новой российской разработкой.

Что известно о ракете "Гром-Е1"

  • "Гром-Е1" – российская новейшая разработка, созданная на базе ракеты Х-38 (принятая на вооружение в 2013 году). Фактически это попытка россиян превратить свои бомбы ФАБы в "высокоточное оружие".
  • "Гром-Е1" является гибридом бомбы и ракеты, имеет крылья, раскрывающиеся в воздухе. Это обеспечивает дальность и точность.
  • Общий вес ракеты составляет 594 килограмма, а вес боевой части – 315 килограммов.
  • Дальность поражения ракеты при сбросе с высоты 12 километров – до 120 километров. А дальность поражения при сбросе с высоты 5 километров – около 35 километров.

Что известно об атаке Купянска

  • Россияне 19 сентября обстреляли Купянск в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие среди гражданских.
  • Пока известно о 6 погибших в результате атаки. Это 4 мужчины и 2 женщины, жившие в Купянске.
  • Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. По данным следствия, россияне нанесли ракетный удар по Купянску в тот момент, как по мосту двигался автомобиль с волонтерами.
Автор: Владислав Кравцов