Найденную на севере Польши ракету запускали с российского самолета
Источник:RMF
Приблизительно две недели назад появилась информация, что на севере Польши обнаружили обломки ракеты с российскими надписями. Эксперты уже заявили, что эта ракета была запущена с российского самолета.
К слову, ракета Х-55 упала вблизи города Быдгощ еще в декабре 2022 года. Однако об этом инциденте стало известно только в конце апреля.
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Вероятно, это были последствия ракетных атак на Украину
Выводы Технологического института ВВС свидетельствуют, что крылатая ракета Х-55, скорее всего, прилетела с восточной границы, поскольку такого вооружения у польской армии нет ни в технике, ни на складах.
Место, где обнаружили обломки Х-55 / Фото RMF
Поэтому это исключает предыдущую версию о том, что ракета была запущена с польского полигона в ходе обучения или испытания систем ПВО. Поскольку это ракета типа Х-55, то, вероятнее всего, она была запущена с российского самолета во время бомбардировок Украины.
Кроме того, во время ракетной атаки нашего государства ракеты запускали также с территории Беларуси. На радары польских служб попал объект, залетевший в Польшу из Беларуси, однако он исчез из виду под Быдгощем.
Польские военные проигнорировали инцидент
Журналисты издания отмечают, что военные вопреки своим обязанностям не сообщили прокуратуре о нарушении воздушного пространства Польши неустановленным объектом.
Похоже, польская армия проигнорировала инцидент или хотела его замять. Одно только подозрение о нарушении воздушного пространства Польши должно привести к сообщению правоохранительных органов. Обстоятельства каждого незаконного пересечения границы или нарушения территории Польши должна объяснить прокуратура,
– говорится в сообщении.
Кроме того, расследование по этому делу было начато именно после сообщений от местных гражданских властей, а не от военнослужащих.
Что следует знать об инциденте
- 27 апреля недалеко от города Быдгощ, что на севере Польши в лесополосе обнаружили элементы военного объекта неизвестного происхождения. Это может быть ракета класса "воздух-земля" русского происхождения.
- Сначала польские военные считали, что это дрон, однако потом пришли к выводу, что это могут быть элементы ракеты. На них есть надписи на русском языке. Пока неизвестно, взорвалась ли она.
- Генерал Роман Полко рассказал, что очень маловероятно, найденную ракету выпустили из-за восточных границ Польши. По его словам, недалеко от лесополосы расположено предприятие военной авиации, где обслуживают самолеты.