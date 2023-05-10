Найденную на севере Польши ракету запускали с российского самолета

Приблизительно две недели назад появилась информация, что на севере Польши обнаружили обломки ракеты с российскими надписями. Эксперты уже заявили, что эта ракета была запущена с российского самолета.

К слову, ракета Х-55 упала вблизи города Быдгощ еще в декабре 2022 года. Однако об этом инциденте стало известно только в конце апреля.

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Вероятно, это были последствия ракетных атак на Украину

Выводы Технологического института ВВС свидетельствуют, что крылатая ракета Х-55, скорее всего, прилетела с восточной границы, поскольку такого вооружения у польской армии нет ни в технике, ни на складах.

Место, где обнаружили обломки Х-55 / Фото RMF

Поэтому это исключает предыдущую версию о том, что ракета была запущена с польского полигона в ходе обучения или испытания систем ПВО. Поскольку это ракета типа Х-55, то, вероятнее всего, она была запущена с российского самолета во время бомбардировок Украины.

Кроме того, во время ракетной атаки нашего государства ракеты запускали также с территории Беларуси. На радары польских служб попал объект, залетевший в Польшу из Беларуси, однако он исчез из виду под Быдгощем.

Польские военные проигнорировали инцидент

Журналисты издания отмечают, что военные вопреки своим обязанностям не сообщили прокуратуре о нарушении воздушного пространства Польши неустановленным объектом.

Похоже, польская армия проигнорировала инцидент или хотела его замять. Одно только подозрение о нарушении воздушного пространства Польши должно привести к сообщению правоохранительных органов. Обстоятельства каждого незаконного пересечения границы или нарушения территории Польши должна объяснить прокуратура,

– говорится в сообщении.

Кроме того, расследование по этому делу было начато именно после сообщений от местных гражданских властей, а не от военнослужащих.

Что следует знать об инциденте