В Киевской области специалисты ГСЧС обезвредили новейшую российскую ракету Х-69

На Киевщине саперы обезвредили новейшую российскую крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-69, обнаруженную местными жителями. Специалисты ГСЧС успешно уничтожили опасный объект и передали его для дальнейшего изучения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Инцидент произошел после того, как местные жители заметили подозрительный объект в поле и немедленно обратились в Службу спасения.

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В Киевской области обнаружили и обезвредили ракету Х-69

Специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС приехали на место и идентифицировали найденный предмет как современную российскую ракету Х-69, что является высокоточным вооружением, разработанным для атак на наземные цели.

Саперы ГСЧС успешно обезвредили ракету, избежав потенциальной опасности для местных жителей, после чего передали ее специалистам для дальнейшего изучения.

В органах спасения отметили важность соблюдения осторожности при обнаружении подозрительных предметов и призвали граждан не приближаться к ним, а немедленно звонить по телефону "101".

К слову, ранее, 9 февраля на Киевщине дрон-камикадзе "Шахед" влетел в новостройку и повредил фасад.