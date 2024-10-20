Россия обстреляла Украину ракетой Х-69 с новой боевой частью: ее сбила ПВО, – Defense Express

Российская армия использовала для одного из последних обстрелов Украины ракету Х-69 с новой боевой частью. Эту воздушную цель удалось сбить нашей противовоздушной обороне.

Об этом пишет издание Defense Express. В этой ракете Х-69 была кассетная боевая часть.

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Что известно о ракете Х-69 с новой боевой частью

Фото с новой боевой частью российской ракеты Х-69 была опубликована в телеграм-канале "Полковник ГШ". Там указано, что эта ракета содержит кассетную боевую часть с металлическими шариками. По словам автора канала, это первый зафиксированный случай использования ракеты Х-69 с такой боевой частью.

В заметке также отмечается, что в случае обнаружения таких шариков нужно вызвать подразделения ГСЧС и ни в коем случае не трогать их.



Как выглядит новая боевая часть российской ракеты Х-69 / Фото из телеграм-канала "Полковник ГШ"

Эту российскую ракету Х-69 с новой боевой частью сбили Силы противовоздушной обороны во время атаки 19 октября. Согласно отчету Воздушных сил ВСУ, тогда враг атаковал наше государство 6 ракетами типа Х-59/X-69, из них было сбито четыре единицы.

В издании Defense Express отметили, что ракета Х-69 является разработкой машиностроительного конструкторского бюро "Радуга". Впервые она была официально продемонстрирована на российском форуме "Армия" в августе 2022 года, а для ударов по Украине россияне впервые использовали ее во время массированной атаки 7 февраля 2024 года.

Эта ракета используется для ударов с истребителей Су-57. В мае 2024 года в ГУР МО рассказали, что Россия способна производить 1 – 3 единицы ракет Х-69 в месяц, а общий запас из таких ракет составляет 45 единиц.