Способны переносить ракеты Х-69: сколько самолетов Су-57 имеет всего Россия, – Defense Express

Российская армия полностью уничтожила Трипольскую ТЭС ракетой Х-69. Это вооружение способны переносить самолеты типа Су-57.

Журналисты Defense Express отметили, что истребители Су-57 оккупанты начали применять еще давно. Однако только после поражения Трипольской ТЭС об угрозе от этих самолетов стали говорить больше.

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Россияне применяют Су-57 для обстрела ракетами Х-69

Авторы материала отметили, что понятие о тревоге из-за взлета российского Су-57 как носителя ракет Х-69 сначала было на неофициальном уровне мониторинговых пабликов, а теперь оно вышло и по сути на официальном уровне.

Например, представитель Воздушных Сил Илья Евлаш отметил, что воздушную тревогу из-за взлета самолета типа Су-57 объявляют для тех регионов, которые наиболее вероятно могут быть подвергнуты обстрелам. Однако прежде чем объявить тревогу, наши военные используют различные источники данных, в частности от стран-партнеров.

Как сообщал Defense Express в апреле 2022 года, российские оккупанты уже начали использовать самолеты Су-57 для осуществления атак на украинскую территорию. За это время из этих самолетов были выпущены ракеты Х-59 по объектам в Кировоградской области и портовой инфраструктуре в Одесской области, и все это без входа в воздушное пространство Украины.

В свою очередь Министерство обороны Великобритании в январе 2023 года отмечало, что Россия использует самолеты Су-57 в войне в Украине с июня 2022 года. В отчете подчеркивали, что эти самолеты используют для наземных ударов и ракетных операций класса "воздух-воздух".

Британское Минобороны тогда не предоставило конкретных деталей относительно частоты этих операций, но упомянуло, что по меньшей мере 5 Су-57 находятся на аэродроме 929 испытательного центра Минобороны России в Ахтубинске.



Российские Су-57 на аэродроме в Ахтубинске / Фото Минобороны Великобритании

Если оценивать вероятное количество Су-57 в распоряжении ВКС РФ, то можем лишь сделать предположение, что это может быть от десяти самолетов. Потому что здесь мы можем использовать только заявления российских пропагандистов. Так, в 2022 году их ВПК смог изготовить аж шесть самолетов этого типа, благодаря чему количество серийных строевых Су-57 составило на тот момент 10 единиц,

– отметили журналисты.

Кроме того, Международный институт стратегических исследований отмечал, что военно-промышленный комплекс страны-агрессора изготовил "несколько" самолетов Су-57 в 2013 году.

В то же время снуют предположения относительно возможностей Су-57 с точки зрения перевозки ракет Х-69. Теоретически считается, что каждый Су-57 может нести до четырех таких ракет, которые предназначены для подвешивания во внутреннем отсеке самолета.