Журналісти Defense Express наголосили, що винищувачі Су-57 окупанти почали застосовувати ще давно. Однак лише після ураження Трипільської ТЕС про загрозу від цих літаків стали говорити більше.

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Росіяни застосовують Су-57 для обстрілу ракетами Х-69

Автори матеріалу зазначили, що поняття про тривогу через зліт російського Су-57 як носія ракет Х-69 спочатку було на неофіційному рівні моніторингових пабліків, а тепер воно вийшло і по суті на офіційному рівні.

Наприклад речник Повітряних Сил Ілля Євлаш наголосив, що повітряну тривогу через зліт літака типу Су-57 оголошують для тих регіонів, які найбільш ймовірно можуть бути піддані обстрілам. Однак перш ніж оголосити тривогу, наші військові використовують різні джерела даних, зокрема від країн-партнерів.

Як повідомляв Defense Express у квітні 2022 року, російські окупанти вже почали використовувати літаки Су-57 для здійснення атак на українську територію. За цей час з цих літаків були випущені ракети Х-59 по об'єктах у Кіровоградській області та портовій інфраструктурі в Одеській області, і все це без входу в повітряний простір України.

Своєю чергою Міністерство оборони Великої Британії в січні 2023 року зазначало, що Росія використовує літаки Су-57 у війні в Україні з червня 2022 року. У звіті підкреслювали, що ці літаки використовують для наземних ударів і ракетних операцій класу "повітря-повітря".

Британське Міноборони тоді не надало конкретних деталей щодо частоти цих операцій, але згадало, що щонайменше 5 Су-57 перебувають на аеродромі 929 випробувального центру Міноборони Росії в Ахтубінську.



Російські Су-57 на аеродромі в Ахтубінську / Фото Міноборони Великої Британії

Якщо ж оцінювати ймовірну кількість Су-57 в розпорядженні ВКС РФ, то тут можемо лише зробити припущення, що це може бути від десяти літаків. Бо тут ми можемо використати лише заяви російських пропагандистів про те, що у 2022 році їх ВПК спромігся виготовити аж шість літаків цього типу, завдяки чому кількість серійних стройових Су-57 склала на той момент 10 одиниць,

– наголосили журналісти.

Крім того, Міжнародний інститут стратегічних досліджень наголошував, що військово-промисловий комплекс країни-агресорки виготовив "кілька" літаків Су-57 у 2013 році.

Водночас снують припущення щодо можливостей Су-57 з погляду перевезення ракет Х-69. Теоретично вважається, що кожен Су-57 може нести до чотирьох таких ракет, які призначені для підвішування у внутрішньому відсіку літака.

Зверніть увагу! Ракети Х-69 є новітнім розробленням окупантів, які окупанти використовували кілька разів для атак України, зокрема, для удару по Трипільській ТЕС у Київській області. Що відомо про дозвукову ракету російських загарбників – читайте у матеріалі.