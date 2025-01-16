Во время массированной атаки российский самолет уронил ракету на Воронежскую область

Во время массированной атаки с российского самолета "нештатно сошла" ракета. Говорится о Х-69, которую противник запускал по территории Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Российский самолет упустил ракету

Во время недавней российской массированной атаки бомбардировщик уронил ракету на Воронежскую область. В росСМИ не называли, когда именно произошел инцидент, однако можно предположить, что это произошло во время атаки 15 января 20225 года.

Так, в поле вблизи села Александровка в Воронежской области обнаружили обломки неизвестного объекта. Боеприпас взорвался и вызвал пожар. Сначала предполагали, что причиной взрыва была атака беспилотников. Однако, когда на место прибыли сотрудники Росавиации, то выяснилось, что это фрагменты крылатой ракеты Х-69.

В росСМИ пишут, что ракета взорвалась при падении. О пострадавших и разрушениях в сети не сообщали.

Такие случаи не являются "уникальными", ведь российские самолеты постоянно "теряют" ракеты и управляемые авиабомбы над собственными территориями. К примеру, 2 января 2024 во время массированной атаки россияне тоже уронили ракету на Воронежскую область. Боеприпас упал в селе Петропавловка и разрушил немало домов. Однако о жертвах и пострадавших официально не сообщали.

Также россияне "потеряли" Х-59 в Белгородской области. Не детонированная ракета была обнаружена возле села Красное.

Во время одной из атак Россия запускала ракеты по украинскому аэродрому, однако "Кинжал" упал в Тамбовской области. Не детонированную ракету, которая торчала посреди поля, обнаружил тракторист.