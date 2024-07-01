Какими ракетами Россия атаковала Киев вечером 30 июня: в Воздушных силах ответили

Российская армия вечером 30 июня нанесла по Киеву ракетный удар. Оккупанты запустили в сторону украинской столицы 2 ракеты типа "Искандер-К".

Об этом в эфире национального марафона заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш. Он также сказал, что обе ракеты, которые летели на Киев, удалось сбить, передает 24 Канал.

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Россия атаковала Киев 30 июня ракетами "Искандер-К"

Илья Евлаш заявил, что вечером 30 июня, примерно в 19:30 враг применил крылатые ракеты "Искандер-К" по Киеву. В результате падения обломков была повреждена инфраструктура.

По словам представителя Воздушных сил, эта атака не имела каких-то существенных изменений, кроме того, что российские захватчики атаковали столицу вечером, когда много людей отдыхало.

Майор также сказал, что преимущественно противник атакует ночью достаточно серьезно своими ракетами. На этот раз оккупанты решили нанести удар вечером в воскресенье, теплого летнего дня, когда было много людей.

Напомним, что в результате вражеской атаки на Киев обломки вражеских ракет также упали на 14-этажный дом в Оболонском районе города. К медикам обратились 5 пострадавших женщин с острой реакцией на стресс.

Кроме того, глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что эта вражеская атака на украинскую столицу отличалась от тех, что были в прошлом. Генерал отметил, что, вероятно, враг испытывает новые тактики для обстрелов.