Про це в етері національного маратону заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Він також сказав, що обидві ракети, які летіли на Київ, вдалося збити, передає 24 Канал.

До теми Удар по Оболонському району відрізняється від попередніх обстрілів столиці: пояснення КМДА

Росія атакувала Київ 30 червня ракетами "Іскандер-К"

Ілля Євлаш заявив, що ввечері 30 червня, приблизно о 19:30 ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К" по Києву. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру.

За словами речника Повітряних сил, ця атака не мала якихось суттєвих змін, окрім того, що російські загарбники атакували столицю ввечері, коли багато людей відпочивало.

Майор також сказав, що переважно противник атакує вночі досить серйозно своїми ракетами. Цього разу окупанти вирішили завдати удару ввечері в неділю, теплого літнього дня, коли було багато людей.

Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки на Київ уламки ворожих ракет також впали на 14-поверховий будинок в Оболонському районі міста. До медиків звернулися 5 постраждалих жінок з гострою реакцією на стрес.

Крім того, очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що ця ворожа атака на українську столицю відрізнялася від тих, що були в минулому. Генерал зазначив, що, ймовірно, ворог випробовує нові тактики для обстрілів.