Обстреливают Украину "Кинжалами": ГУР обнародовало список российских военных преступников
Источник:ГУР МО Украины
Украинская разведка обнародовала новый список российских военных преступников. Эти оккупанты привлечены к обстрелу Украины гиперзвуковыми ракетами.
Речь идет о печально известных российских "Кинжалах", которые оккупанты время от времени запускают по территории нашего государства. Последний раз россияне применили эту ракету 8 мая во время массированного обстрела Украины.
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ГУР обнародовало список россиян, причастных к обстрелам "Кинжалами"
Главное управление разведки Министерства обороны Украины успешно идентифицировало 29 человек командного, летного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка специального назначения дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил России.
Также идентифицировано семь офицеров из числа технического персонала полка.Обратите внимание! Со списком идентифицированных российских военных преступников можно ознакомиться по ссылке.
По данным разведки, 44 отдельный авиационный полк сформирован 01 декабря 2021 года. Место постоянной дислокации российской группировки аэродром "Саваслейка" Нижегородской области России.
Полк имеет двухэскадрильную структуру, штатно до 24 самолетов – истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31К,
– отметили в ГУР.
Установлены также и бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка:
- RF-20862;
- RF-03230;
- RF-20882;
- RF-03231;
- RF-03234;
- РФ-19275;
- РФ-94268;
- РФ-42251;
- РФ-42253;
- РФ-20867;
- RF-20883.
Представители разведки напомнили, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие.
Россияне обстреляли Украину "Кинжалами" 8 мая
- По всей Украине 8 мая около 6:25 объявили воздушную тревогу. Тогда противник поднял в небо истребитель МиГ-31К.
- По сообщениям мониторинговых пабликов, россияне запустили "Кинжал" в направлении Львовской области. Критическая и жилая инфраструктура в результате этого не пострадали.
- Воздушные силы не сообщали, удалось ли нашим защитникам сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал". Однако военные отметили, что на этот раз пуск ракеты состоялся из Тамбовской области России.
- Стоит отметить, что в предыдущие месяцы российская армия использовала немало гиперзвуковых ракет "Кинжал", несмотря на то, что запасов этих ракет у оккупантов не так много. Сколько "Кинжалов" Россия имеет на данный момент, какие темпы производства Х-47М2 и как Украине противостоять этим ракетам – читайте в материале.