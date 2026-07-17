Россия резко сократила удары "Кинжалами": в ГУР раскрыли причины и остатки ракет у врага

Оккупационные войска заметно снизили интенсивность ударов "Кинжалами" по Украине. По данным разведки, дело не только в экономии ресурсов, но и в том, что это оружие не приносит россиянам ожидаемого результата на поле боя.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило в ответе на запрос УНИАН.

Сколько сейчас у России "Кинжалов" в арсенале?

По данным украинской разведки, у России сейчас есть примерно 100 гиперзвуковых ракет этого типа, но темпы их производства заметно снизились. До конца 2026 года российский ВПК планирует изготовить лишь до 60 "Кинжалов", то есть в среднем не более пяти в месяц.

В то же время с носителями этого оружия у противника проблем меньше. В ГУР отмечают, что у России имеется более 40 боеспособных МиГ-31И/К, способных запускать "Кинжалы". Но даже при наличии такого авиационного парка интенсивность применения ракет в 2026 году упала в четыре раза – зафиксировано лишь восемь пусков.

В разведке объясняют, почему россияне сокращают использование этих ракет: из-за их высокой себестоимости и низкой эффективности при реальных ударах. По словам представителей ГУР, у оккупантов достаточно носителей, но сам "Кинжал" не оправдывает возлагавшихся на него ожиданий.

Обратите внимание! ГУР также назвало предприятия, участвующие в производстве этих ракет. Среди них – АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения"", АО "Научно-производственное предприятие "Радар ММС"" и АО "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им. В. Бахирева".

Почему "Кинжалы" оказались не такими эффективными?

Низкую результативность российского гиперзвукового оружия подтверждают и профильные специалисты. Соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман в интервью LIGA.net отметил, что практического смысла в перехвате "Кинжалов" немного из-за их технологической несовершенности. По его словам, эти ракеты часто не попадают в заданные цели.

В качестве примера эксперт привел удары по аэродрому в Староконстантинове, где российские боеприпасы не смогли поразить даже большие объекты. Именно такие эпизоды, по оценкам специалистов, и показали, что "Кинжал" не стал тем оружием, на которое в России рассчитывали.

Что еще рассказали о российском ракетном арсенале?

Ранее подполковник ВСУ, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец рассказывал в интервью 24 Каналу, что российский военно-промышленный комплекс в целом вынужден делать ставку на массовость и дешевизну, а не на сложные высокотехнологичные разработки.

Из-за ограниченных ресурсов и длительного цикла производства сложных ракет противник чаще использует более простые баллистические ракеты типа "Искандер-М" или даже зенитные ракеты С-300 для нанесения ударов по наземным целям.

Также эксперт отмечал, что российские ракеты по-прежнему критически зависят от западных компонентов. В России нет полного замкнутого цикла производства микроэлектроники и систем наведения, поэтому она продолжает искать пути обхода санкций через третьи страны.