"Фантастическая установка, но есть нюанс": что может защитить от новой российской ракеты

Россия, вероятно, нанесла удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". В мире есть системы ПВО, которые способны сбивать такие цели. Но здесь есть много нюансов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что Соединенные Штаты имеют системы перехвата ракет, которые базируются в шахтах. Понятно, что никто сейчас не будет создавать такие системы в Украине.

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Реально ли сбивать такие баллистические ракеты

Как отметил Черник, Соединенные Штаты имеют на вооружении зенитные ракеты RIM-161 Standard Missile 3. Они способны уничтожать баллистические ракеты на заатмосферных высотах. Только одна ракета стоит 4-7 миллионов долларов. Также была информация о более 11 миллионов за единицу. Также есть похожая ракета RIM-174 Standard.

Кроме того, Соединенные Штаты имеют на вооружении действительно фантастическую систему THAAD. Она способна уничтожать такие баллистические ракеты, которые недавно запускала Россия. Но, к сожалению, тут есть нюанс.

Есть очень серьезный нюанс. Только одна пусковая установка стоит 2,5 миллиарда долларов. К примеру, стоимость пусковой установки Patriot – 200 миллионов. Только одна страна позволила себе купить это. Саудовская Аравия. Даже американцам это дорого,

– сказал Черник.

Конечно, нельзя утверждать, что Украина получит аж такие дорогие системы. Но по крайней мере стоит работать в направлении усиления противовоздушной обороны нашего государства.

Напомним, утром 21 ноября Россия ударила баллистической ракетой по Днепру. Сначала звучали предположения, что это была межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж". Вечером диктатор Путин говорил, что они использовали новую российскую систему средней дальности "Орешник". Аналитики всё же считают, что это был именно "Рубеж".