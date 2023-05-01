Инцидент под Быдгощом: что означает обнаружение ракеты под "польской столицей НАТО"

Не прошло и полгода после ракетного инцидента в Пшеводуве, как в лесу возле села Замостье, примерно в 15 километрах от Быдгоща, обнаружили остатки неопознанного военного объекта. Все указывает на то, что это ракета класса "воздух-земля". Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Впрочем, неизвестно, когда она упала – несколько дней, несколько недель или несколько месяцев назад. Более того, у ракеты не были обнаружены боеголовки, поэтому неизвестно, сработала ли она вообще. Ее поиски продолжаются, ведь вполне вероятно, что боеголовка могла отделиться от остального снаряда.

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Польские власти решили не спешить с обнародованием выводов. Чтобы все выяснить, начали расследование, которым занимается, в частности, военная прокуратура.

"Военный департамент окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры возбудил дело об остатках воздушного военного объекта, найденного в лесу в нескольких километрах от Быдгоща. Кроме прокуратуры, место происшествия осматривают военные эксперты, полиция, жандармерия и представители СВК", – написал в твиттере генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

Поэтому место инцидента изолировано и окружено польскими службами. Вход в лес охраняет военная полиция. Также там есть саперы и пожарная команда.

Нападение или неисправность?

Между тем инцидент вызвал целый шквал предположений, домыслов и слухов. СМИ начали самостоятельно выяснять, что же произошло под Быдгощем, несколько напомнив ситуацию, которая была в ноябре 2022 года в Пшеводуве, когда об обстоятельствах происшествия общественность сначала узнавала именно из медийных ресурсов.

Эмоции вызвала, прежде всего, информация о "русских надписях" на остатках военного объекта. Однако, как отметил генерал Роман Полко, это не обязательно означает, что запуск ракеты был произведен с территории России.

Одной из наиболее распространенных причин может оказаться инцидент во время военных учений на полигоне под Быдгощом.

"Польская армия также имеет ракеты советского производства, то есть описанные кириллицей", – поделился мнениями бывший командир GROM. Он добавил, что вблизи Быдгоща есть несколько полигонов, а уборка складов часто сочетается с тренировками, во время которых утилизируется техника.

Впрочем, по мнению генерала Вальдемара Скшипчака, дело может быть сложнее. По его словам, причиной мог стать инцидент во время учений в сочетании с неисправным оборудованием.

"Я бы не исключал, что такое событие было ненамеренным. Потому что если это постсоветская ракета, а я предполагаю, что так и есть, то эта ракета очень старая и не должна быть технически полностью исправной. Поэтому я был бы склонен считать, что до того, что она там оказалась, привел дефект ракеты или случайный запуск ракеты", – объяснил Скшипчак.

Новая гипотеза

Существует и другая версия. Так, 28 апреля оперативный командующий видами вооруженных сил генерал-лейтенант Томаш Петровский рассказал о найденном объекте, упомянув ситуацию 16 декабря прошлого года, когда россияне совершили одну из самых массированных ракетных атак по Украине.

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"Мы пришли к выводу, что, вероятно, находка на земле может быть связана с происходящим в воздушном пространстве", – поделился Петровский.

О декабрьских обстрелах вспомнил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: "Есть основания связать эту находку, это оборудование, найденное несколько дней назад, с информацией, которую наши службы получили в декабре прошлого года, и по которой мы также были в постоянном контакте с нашими союзниками". Он добавил, что во время инцидента польские и союзнические самолеты F-35 были подняты в воздух, чтобы отследить траекторию этой ракеты над территорией Польши.

Поэтому возникает вопрос: как так случилось, что российская ракета нарушила польское воздушное пространство и долетела до Быдгоща – города, который из-за его значения на военной карте Польши называют "польской столицей НАТО"?

По мнению некоторых военных экспертов, это могло быть стечение обстоятельств. Ведь ракета, имея небольшое радиолокационное отражение, летела низко. А Польша, как и другие страны Альянса, не имеет ПВО на самом низком уровне, охватывающем территорию всего государства.

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Поэтому такая ракета – это сложная цель, которая могла появляться на экранах и исчезать. Хотя ракету мог обнаружить самолет НАТО АВАКС, круживший над Польшей, все же это не является постоянным наблюдением.

Ракета еще может "взорваться"

Как бы то ни было, если последнее подтвердится, это будет не первый случай, когда ракетные снаряды со стороны третьих стран, в этом случае России, попадают на территорию государства-члена НАТО. Из-за чего возникают другие логические вопросы:

почему не было реакции ни от польских властей, ни от союзников по Альянсу?

Почему об инциденте стало известно только сейчас?

Пока же как политики руководящего лагеря, так и представители оппозиции не комментируют ситуацию. Так будет до тех пор, пока не станет более известно о произошедшем под Быдгощем событии.

Впрочем, уже сейчас можно предположить – если ракета не взорвалась при падении, она может это сделать в скором времени. Конечно, в фигуральном смысле, но от того, очевидно, не менее опасном.