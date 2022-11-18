"Россия пытается манипулировать": какие месседжи о падении ракеты в Польше продвигает Кремль
Российская пропаганда пытается манипулировать историей с падением ракеты в Польше. Они максимально быстро вбросили совершенно разные версии инцидента, чтобы посеять сомнения среди аудитории.
Об этом 24 каналу рассказала эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Ирина Субота. По ее словам, как только стало известно об этой ситуации, российские анонимные и публичные телеграм-каналы сразу начали выдавать много версий, что там произошло.
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Это совершенно понятный шаг со стороны российской пропаганды. Они хотят сразу запутать людей в показаниях,
– отметила Субота.
Было 4 основных месседжа
Как отмечает Субота, сначала оккупанты рассказывали, что на территорию Польши упали остатки украинских ракет ПВО. Впоследствии это были неисправные действия украинской противовоздушной обороны. А уже потом – что было попадание какой-то ракеты, но она не была российской.
Четвертый месседж – это запланированные действия со стороны поляков, чтобы начать войну и отобрать свои так называемые "исторические земли". На эту тему российские оккупанты манипулируют с самого начала полномасштабного вторжения.
Вбрасывая разные версии, российская пропаганда пытается действовать на опережение, чтобы запутать показания. Поэтому в любом случае должны ожидать официальных результатов продолжающегося расследования. И тогда уже можно говорить о каких-то выводах,
– подчеркнула Субота.
Эксперт объяснила, как российская пропаганда работает по ситуации с падением ракет в Польше: смотрите видео
Падение ракет в Польше: коротко
- Российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине 15 ноября. Тогда же стало известно, что на территорию Польши упала ракета. Это произошло в Пшеводуве на границе с Украиной. Два человека погибли.
- 17 ноября стало известно о первых результатах расследования этого инцидента. Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох отметил, что, вероятнее всего, трагедия произошла из-за украинской ракеты противовоздушной обороны.
- К расследованию этого инцидента были допущены украинские эксперты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что они уже работают на месте трагедии.
- Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что на территории Польши не падала украинская ракета.
- Его польский коллега Анджей Дуда отреагировал на слова Зеленского. Судя по его словам, он не считает, что в Польше упала российская ракета. Но не винит Украину в этой трагедии.