Ракету над штабом флота в Крыму сняли на фото за секунду до удара: доказательства российской лжи
В сети появились фото и даже видео ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе. На них видно, как ракета поразила цель.
Оккупационный "глава" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ракета, которую Украина запустила по штабу Черноморского флота в Севастополе, якобы была сбита. Однако на кадрах, которые обнародовали в сети, видно, что ракета попала в здание.
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Украина попала в "яблочко": момент удара зафиксировали камеры
Журналисты "Крым.Реалии" показали фото, на котором видно ракету, поразившую штаб Черноморского флота России. Это опровергает версию российских властей обо всех сбитых ракетах, атаковавших сегодня Севастополь.
Стоит отметить, что штаб уже пылает. Можно предположить, что это было не первое попадание.
За секунду до удара / "Крым. Реалии"
Также в сети появилось видео атаки, которое служит еще одним доказательством российской лжи. На этих кадрах ясно видно, что ракета попадает прямо в здание. И здесь тоже невооруженным глазом можно увидеть, что штаб уже и так сильно пылает.
Момент попадания в штаб Черноморского флота России: смотрите видео
Главное об атаке на штаб Черноморского флота России
- В обед в Севастополе услышали мощные взрывы. Украина нанесла ракетный удар по Черноморскому флоту России, который расположен прямо в центре города.
- В СтратКоме ВСУ заявили, что операция была успешной, тем самым подтвердив атаку.
- Сначала в минобороны России заявили, что в результате прилета погиб только один военнослужащий флота. Однако впоследствии они быстро исправились и начали говорить, что он якобы не погиб, а "пропал без вести".
- В то же время в телеграм-каналах уже ходят разные слухи. Одни утверждают, что при ударе в здании могла проходить встреча высокопоставленных российских офицеров. Другие вообще заявили, что якобы погиб командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов. Мол, тогда он находился в своем кабинете. Однако отметим, что оба сообщения нуждаются в подтверждении.