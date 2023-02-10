Будет повышение ставок: как Россия использует отсутствие реакции НАТО на ракету над Румынией

Во время массированной ракетной атаки с утра 10 февраля одна из российских ракет пролетела над территорией Румынии. Впрочем, НАТО, как обычно, решило замолчать об этом инциденте и закрыть на него глаза.

Прежде всего, такие инциденты указывают на точность российского "высокоточного" оружия. На этом в эфире 24 Канала акцентировал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Как российская ракета оказалась над Румынией

Собеседник допускает, что во время полета из точки взлета в точку попадания российская ракета банально могла отклониться от курса. Таким образом, она и залетела на территорию Румынии.

Пролетела над несколькими селами на территории Молдовы, Румынии и опять залетела на территорию Украины. Это на недалекость россиян можно списать, это во-первых,

– допускает Иван Ступак.

Впрочем, это лишь один из возможных вариантов. Еще одним из таких является вероятный расчет на то, что Украина собьет ракету, когда она будет пролетать в пограничной полосе, и ее обломки снова попадут на территорию страны-члена НАТО.

"Погибнут или травмируются граждане Евросоюза и НАТО. А Украина в этом случае потеряет свою репутацию, будут снова проблемы, как в случае с Польшей", – рассказывает экс-сотрудник СБУ.

Поэтому, по его мнению, самой вероятной версией является провокация. Ее цель – чтобы Украина сбила эту ракету, а ее обломки нанесли ущерб стране-члену НАТО. В этом случае – Румынии.

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Как Россия использует отсутствие реакции НАТО

Кроме того, собеседник спрогнозировал, какими могут быть следующие сценарии от России, когда агрессор ясно увидит, что на такие инциденты никто из стран Североатлантического альянса не реагирует.

Они могут и дальше преднамеренно запускать ракеты через страны НАТО в сторону Украины. Представьте: ракета пролетает через всю Румынию, через Бухарест и попадает в западную часть Украины,

– заявил Иван Ступак.

Он отметил, что Россия действительно может попытаться в дальнейшем таким образом повышать ставки. Это приведет к дальнейшей эскалации войны.

Российская ракета над Румынией