Передовсім такі інциденти вказують на точність російської "високоточної" зброї. На цьому в ефір 24 Каналу акцентував колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Як російська ракета опинилась над Румунією

Співрозмовник допускає, що під час польоту з точки зльоту в точку влучання російська ракета банально могла відхилитися від курсу. Таким чином вона й залетіла на територію Румунії.

Пролетіла над декількома селами на території Молдови, Румунії та залетіла знову на територію України. Це на недолугість росіян можна покласти, це по-перше,

– допускає Іван Ступак.

Втім це лише один з можливих варіантів. Ще одним з таких є імовірний розрахунок на те, що Україна зіб'є ракету, коли вона пролітатиме в прикордонній смузі, і її уламки знову потраплять на територію країни-члена НАТО.

"Загинуть або зазнають травм громадяни Євросоюзу та НАТО. А Україна в цьому разі буде втрачати репутацію свою, будуть знову проблеми, як у випадку з Польщею", – розповідає ексспівробітник СБУ.

Тож, на його думку, найімовірнішою версією є провокація. Її мета – аби Україна збила цю ракету, а її уламки завдали шкоди країні-члену НАТО. У цьому випадку – Румунії.

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Як Росія використає відсутність реакції НАТО

Крім того, співрозмовник спрогнозував, якими можуть бути наступні сценарії від Росії, коли агресор чітко побачить, що на такі інциденти ніхто з країн Північноатлантичного Альянсу не реагує.

Вони можуть і надалі зумисно запускати ракети через країни НАТО в бік України. Уявіть: ракета пролітає через всю Румунію, через Бухарест і влучає в західну частину України,

– заявив Іван Ступак.

Він заявив, що Росія справді може спробувати надалі таким чином підвищувати ставки. Це призведе до подальшої ескалації війни.

Російська ракета над Румунією