Хочет ли Путин прямого конфликта с НАТО: ISW оценил вероятность эскалации после ракет в Румынии
Источник:ISW
Российские военные 10 февраля нанесли массированный ракетный удар. Несколько ракет врага пролетели воздушным пространством Румынии, являющейся членом НАТО.
В Институте по изучению войны высказали предположение о том, для чего это России. Ведь пролет ракет территорией НАТО может стать началом конфликта с Североатлантическим союзом.
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Готов ли Путин на риск
Составители отчета считают, что пролет российских ракет над Румынией. маловероятно преследовал цель вызвать эскалацию. В Институте с высокой уверенностью оценивают, что Путин не готов к риску. Поэтому он будет всячески избегать прямого конфликта с НАТО.
Напомним, что во время массированного ракетного удара 10 февраля две российские ракеты, летевшие с Черного моря, пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. И только после этого они залетели в Украину. В этом материале мы проанализировали произошедшую ситуацию.
Составители отчета подчеркнули, что массированные ракетные удары продолжают создавать периферические риски за пределами Украины. В Институте напомнили о падении ракеты в польском Пшеводуве 15 ноября 2022 года.
В то же время, аналитики считают, что НАТО, а также отдельные ее страны-члены, понимают угрозу провокаций со стороны России. Поэтому они полностью контролируют свой ответ, а также степень ответной эскалации как на случайные, так и умышленные пролеты ракет страны-агрессорки.
В Институте в очередной раз заявили: Путин не стремится к войне с НАТО. И он точно не будет рисковать ее начинать своими же действиями.
Враг выпустил более 70 ракет
- Российские захватчики с вечера 9 февраля по полдень 10 февраля нанесли очередной массированный ракетный удар. Это уже 14-я такая атака с осени 2022 года.
- На этот раз оккупанты атаковали Украину 71 крылатой ракетой. По имеющимся данным, для обстрелов использовали Х-101, Х-555, а также "Калибры".
- Атаковали критическую инфраструктуру Украины враги из 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. Они выпускали ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря, а также Волгодонска. "Калибрами" били из акватории Черного моря. И именно "Калибры" залетали на территорию Молдовы и Румынии, прежде чем атаковать Украину.
- К счастью, 61 крылатую ракету силам ПВО удалось сбить. Также в ночь на 10 февраля уничтожили 5 дронов-камикадзе, которыми атаковали Украину.