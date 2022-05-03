Ракета россиян прилетела в Долинскую громаду в Кировоградской области: призывают не паниковать

В Кировоградской области сообщили о "прилете" вражеской ракеты. Это подтвердил глава Долинской территориальной общины.

Евгений Звездовский заявил, что российская ракета прилетела на территорию общины.

Стоит внимания Во Львове в результате атаки россиян повреждены 2 электроподстанции, – Садовый

Обстрел Кировоградщины

Он призвал людей сохранять спокойствие и публиковать фото. Для безопасности жителям ОТГ следует оставаться в укрытиях. Об этом сообщили ориентировочно в 20:30, 3 мая.

Добавим, что почти одновременно с атакой на Кировоградщину взрывы были слышны сразу в нескольких городах и регионах Украины:

Киев,

Львов,

Винница,

Одесса,

Днепропетровская область.

Актуально – российский пропагандист Соловьев приехал в Мариуполь: смотреть видео