Россия готовит запуск ракеты РС-24 "Ярс": СМИ обратили внимание на нетипичную локацию

Россияне готовят запуск межконтинентальной ракеты РС-24 "Ярс". Аналитики обратили внимание, что названный район является на нетипичным для пусков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deffence Express.

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Что известно о необычном запуске ракет РС-24 "Ярс"

По данным ГУР, россияне планируют осуществить учебно-боевой пуск МБР РС-24 мобильного грунтового комплекса "Ярс" из населенного пункта Свободный, что в Свердловской области. Он расположен ориентировочно в более чем 1600 километров от границы с Украиной.

Этот район является нетипичным для пусков таких ракет, поскольку обычно они осуществляются с космодрома "Плесецк" (как шахтного, так и мобильного базирования).

Так, к примеру, именно с космодрома "Плесецк" осуществлялись первые три испытательных пуска, которые проходили в мае и декабре 2007, а также в ноябре 2008 года,

– указывают аналитики.

Кроме этого, в 2024 году в рамках учений стратегических ядерных сил Россия осуществляла пуски МБР "Ярс" с того же космордрома "Плесецк" по полигону "Кура".

Космодром "Плесецк" расположен в Архангелской области ориентировочно в 1300 километров от Украины и в около 450 километров от Финляндии.