Россия готовит запуск ракеты РС-24 "Ярс": СМИ обратили внимание на нетипичную локацию
- Россия планирует запуск межконтинентальной ракеты РС-24 "Ярс" из населенного пункта Свободный в Свердловской области, что нетипично для таких пусков.
- Обычно запуски этих ракет осуществляются с космодрома "Плесецк" в Архангелской области, где проводились предварительные испытания.
- Космодром "Плесецк" расположен в 1300 км от Украины, тогда как Свободный находится в более 1600 км от украинской границы.
Россияне готовят запуск межконтинентальной ракеты РС-24 "Ярс". Аналитики обратили внимание, что названный район является на нетипичным для пусков.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deffence Express.
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Что известно о необычном запуске ракет РС-24 "Ярс"
По данным ГУР, россияне планируют осуществить учебно-боевой пуск МБР РС-24 мобильного грунтового комплекса "Ярс" из населенного пункта Свободный, что в Свердловской области. Он расположен ориентировочно в более чем 1600 километров от границы с Украиной.
Этот район является нетипичным для пусков таких ракет, поскольку обычно они осуществляются с космодрома "Плесецк" (как шахтного, так и мобильного базирования).
Так, к примеру, именно с космодрома "Плесецк" осуществлялись первые три испытательных пуска, которые проходили в мае и декабре 2007, а также в ноябре 2008 года,
– указывают аналитики.
Кроме этого, в 2024 году в рамках учений стратегических ядерных сил Россия осуществляла пуски МБР "Ярс" с того же космордрома "Плесецк" по полигону "Кура".
Космодром "Плесецк" расположен в Архангелской области ориентировочно в 1300 километров от Украины и в около 450 километров от Финляндии.