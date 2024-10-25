Россия атаковала Сумы и Конотоп: там есть прилеты

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, под ударом оказался Конотоп в Сумской области.

Вечером 25 октября Россия атаковала Сумскую область. Ранее сообщали о взрывах там.

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В Конотопе прилет

Россия не перестает атаковать мирные украинские города. Городской голова Артем Семенихин рассказал детали обстрела.

Он отметил, что в Конотопе зафиксирован прилет. Кроме этого, угроза сохраняется. Россия может повторно атаковать город.

Ракета с кассетной боевой частью,

– написал он.

Кроме этого, позже он сообщил, что в район заходят ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Россия постоянно целится по украинским городам. Часто целями врага становятся именно гражданские объекты.

В Сумах также попадания

В Сумской ОВА рассказали также, что поздно вечером, 25 октября враг нанес ракетный удар по инфраструктуре города Сумы.

На местах прилетов работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняют. Информация может меняться. Там также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.