Ввечері 25 жовтня Росія атакувала Сумську область. Раніше повідомляли про вибухи там.

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У Конотопі приліт

Росія не перестає атакувати мирні українські міста. Міський голова Артем Семеніхін розповів деталі обстрілу.

Він зазначив, що у Конотопі зафіксовано приліт. Крім цього, загроза зберігається. Росія може повторно атакувати місто.

Ракета з касетною бойовою частиною,

– написав він.

Крім цього, пізніше він повідомив, що у район заходять ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Росія постійно цілить по українських містах. Часто цілями ворога стають саме цивільні об'єкти.

Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.