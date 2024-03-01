Как россияне угрожают миру тем, что опасно только для них

Ничего не меняется в заболотье диком. Как угрожали всему цивилизованному миру ядерным оружием, так и продолжают угрожать. Но одно дело угрожать тем, что есть, а совсем другое, тем, что вызывает ряд недвусмысленных вопросов. Итак, давайте поговорим о "Сармате".

Проблемная ракета для россиян

В 2022 году еще бодрый и задорный Дмитрий Рогозин угрожал Западу новейшей межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", которой, по сути, не было.

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"Как же так?", – воскликнут адепты "Сармата". Ведь 20 апреля 2022 года был осуществлен первый успешный испытательный запуск ракеты с космодрома Плесецк. Правильно, первый и единственный.

Что самое забавное, лишь после одного единственного испытательного пуска, 16 августа 2022 года был подписан государственный контракт на изготовление и поставку межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в российские войска.

В этом случае следует понимать, что "Сармат" – это очень сырая и очень проблемная ракета. Так, например, первые бросковые испытания МБР "Сармат", которые планировались на 2016 год, были проведены только в 2018-м, а возобновились после длительной паузы только в 2020 году.

Эти задержки были вызваны большим количеством проблем технического и технологического характера, возникавших в рамках создания и подготовки ракеты к испытаниям.

Путин показывает свое безрассудство

Не укладываясь в сроки обеспечения ракетами "Сармат" комплексов "Авангард", решили до 2027 года последние устанавливать на старые советские МБР УР-100Н УТТХ, не выпускаемые уже с 1985 года. Согласно плану поставок "Авангардов", в войска с 2019 по 2027 годы их будет передано в количестве 12 единиц.

Но главное все же не технические и технологические возможности россиян выпускать ракеты "Сармат", а то, что по всем требованиям они не могут их брать в действие после нескольких лет решения проблем и всего одного успешного испытательного пуска.

Например, в СССР ракеты такого типа проходили испытания в течение нескольких лет, проводились десятки испытательных пусков прежде чем начиналось их серийное производство.

Очевидно, что Россия торопит события и стремится как можно быстрее передать в войска то, что называется межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", которая, мол, "не имеет аналогов в мире". Но пока ей удается только срамиться на этой ракете, демонстрируя не только свою производственную беспомощность, но и тотальное безрассудство. Ведь ракета, которая не прошла всех стадий испытаний и должна иметь ядерную боевую часть, это как бомба с часовым механизмом, опасная, в первую очередь для своих создателей.