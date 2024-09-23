У Путина отреагировали на провальное испытание ракеты "Сармат"

"Сармат" – российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Оккупанты утверждают, что это оружие может преодолеть все современные средства противоракетной обороны. Впрочем, пока захватчики не смогли более одного раза сделать успешный запуск ракеты.

22 сентября OSINT-аналитик сообщил, что Россия провела испытание своей межконтинентальной ракеты РС-28 Сармат на полигоне Плесецк, которое закончилось "полным провалом". Также были опубликованы фото последствий неудачного запуска.

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Что говорят в Кремле

В комментарии пропагандистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не имеет никакой информации о результатах испытания ракеты "Сармат". Он добавил, что этот вопрос относится к компетенции военных, поэтому посоветовал обращаться именно к ним.

Отметим, что в Минобороны России пока не делали никаких заявлений по этому поводу.

В СМИ подчеркивают, что провальный запуск "Сармата" произошел в период с 20 по 22 сентября 2024 года. Это уже по меньшей мере четвертая неудачная попытка испытания этой ракеты, что является катастрофическим событием для российской ракетной программы. Удачный запуск ракеты состоялся только в 2022 году.

К слову, взрыв "Сармата" уничтожил весь полигон.