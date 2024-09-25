Только одно испытание было успешным: что не так с российскими ракетами "Сармат"

Нередко западные партнеры призывают Украину быть сдержанной во время отражения агрессии российской армии, боясь, что Кремль может прибегнуть к непредсказуемым шагам вроде применения ядерного компонента. Однако, очередная неудачная попытка пуска ракеты "Сармат" ставит под сомнение способность России реализовать ядерную угрозу.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Владислав Селезнев, подчеркнув, что часто заявления российских чиновников не имеют ничего общего с реальностью, а способность России осуществлять запуски ядерных ракет может быть вообще фейком.

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Неудачный запуск "Сармата" показал, что ракета имеет недостатки

Военный эксперт обратил внимание на то, что россияне до сих пор хвастаются теми ракетами, которые в свое время были спроектированы и изготовлены на предприятиях, которые сейчас расположены в Украине. А современные разработки оборонной промышленности России не слишком надежны.

"Касательно ракеты "Сармат", кажется, только одно испытание было успешным и эффективным. Все остальные попытки были неудачными. Как и та произошедшая на днях в Архангельской области, которая продемонстрировала для российского генералитета и высшего военно-политического руководства, что эта ракета имеет недостатки. И хотя она уже поставлена на боевое дежурство, однако свою способность выполнять задачи по назначению показывает лишь время от времени", – подчеркнул Селезнев.

Недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты в Архангельской области был испытательным, то есть ядерного компонента, по словам Селезнева, в той ракете не было. Он рассказал, что взорвался двигатель и горючее, которое хранилось там. Кратер от взрыва был образован диаметром 62 метра. Все вокруг было разрушено.

Не исключено, что отдельные элементы не сработали на этапе запуска или полета. Именно поэтому россияне осуществляют запуски баллистических ракет над малолюдными регионами России. Не зря они запускают ракеты Х-101, Х-55, Х-155 над акваторией Каспийского моря, потому что часто двигатели этих ракет дают сбой и падают или в воду, или в степях,

– рассказал Селезнев.

Справка. "Сармат" – это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Она должна нести ядерный компонент, однако в момент испытательных запусков ядерные боеголовки на этих ракетах не устанавливаются. 22 сентября OSINT-аналитики сообщили о неудачном испытании "Сармата" на космодроме Плесецк в Архангельской области.