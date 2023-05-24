Уже можно жать руки пилотам, использовавшим Storm Shadow, – Резников

Глава Минобороны Алексей Резников впервые высказался об использовании ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow. По его словам, наша страна уже успешно применяет эти ракеты по военным объектам оккупантов.

Кроме того, он отметил, что эти ракеты используют пилоты, обученные в Великобритании. На каких направлениях используют Storm Shadow, Резников не указал.

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Украина удачно использует ракеты Storm Shadow

Алексей Резников 24 мая провел совместный брифинг со своим британским коллегой Беном Уоллесом. Там он рассказал, что у украинской армии уже была возможность удачно испытать дальнобойные ракеты Storm Shadow.

У нас была возможность пожать руки пилотам, которые уже успешно применяют оружие Storm Shadow,

– подчеркнул Резников.

Министр обороны также отметил, что наши пилоты учились использовать это оружие именно в Великобритании. Напоследок он поблагодарил Уоллеса за оказанную военную помощь от Соединенного Королевства.

Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

Storm Shadow – это авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля", производимая компанией MBDA. Вес боевой части – 450 килограммов. Эти ракеты имеются в нескольких модификациях с дальностью полета от 290 до 560 км. Точно неизвестно, какую модификацию получила Украина.