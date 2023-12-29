Слышали сильный шум и свист: в Польше ищут объект, залетевший со стороны Украины

В Польше проводят поиск неизвестного летающего объекта, пересекшего воздушное пространство со стороны Украины. Очевидцы сообщили, что слышали громкие звуки вокруг Пшеводова.

Утром, 29 декабря, во время массированного обстрела Украины в воздушное пространство Польши вошел неидентифицированный летающий объект. Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша сообщило, что это произошло со стороны Украины.

Смотрите также Украина должна получить всю помощь уже сейчас: реакция мира на российскую атаку 29 декабря

Что известно о поисках объекта

Летающий объект, двигавшийся на большой скорости, наблюдали жители гмины Долгобычев в Люблинском районе. Речь идет о территории вокруг Пшеводува – именно здесь год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Очевидцы сообщают, что слышат сильнейший шум и свист. Этот объект двигался на запад,

– говорится в сообщении радиостанции RMF24.

Неопознанный предмет видели также многие жители Грубешевского, Томашевского и Замойского уездов.

Сейчас в районе Замостья продолжаются поиски. В операции задействованы офицеры с большим количеством техники. Информации о произошедшем взрыве нет.

В издании предполагают, что это могло быть лишь мгновенное нарушение воздушного пространства Польши и этот неопознанный летающий объект вернулся в Украину.

Созвано совещание в СНБО

Вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш прокомментировал этот инцидент. По его словам, в связи с появлением неузнаваемого объекта в воздушном пространстве Польши, государственные службы немедленно отреагировали.

Канцелярия президента Польши также сообщила, что Анджей Дуда обсудил ситуацию с Владиславом Косиняком-Камишем. В Бюро национальной безопасности Польши состоится срочное совещание.

Ранее российские ракеты уже пересекали воздушное пространство Польши.