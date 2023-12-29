Слышали сильный шум и свист: в Польше ищут объект, залетевший со стороны Украины
Источник:RMF24
В Польше проводят поиск неизвестного летающего объекта, пересекшего воздушное пространство со стороны Украины. Очевидцы сообщили, что слышали громкие звуки вокруг Пшеводова.
Утром, 29 декабря, во время массированного обстрела Украины в воздушное пространство Польши вошел неидентифицированный летающий объект. Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша сообщило, что это произошло со стороны Украины.
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Что известно о поисках объекта
Летающий объект, двигавшийся на большой скорости, наблюдали жители гмины Долгобычев в Люблинском районе. Речь идет о территории вокруг Пшеводува – именно здесь год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.
Очевидцы сообщают, что слышат сильнейший шум и свист. Этот объект двигался на запад,
– говорится в сообщении радиостанции RMF24.
Неопознанный предмет видели также многие жители Грубешевского, Томашевского и Замойского уездов.
Сейчас в районе Замостья продолжаются поиски. В операции задействованы офицеры с большим количеством техники. Информации о произошедшем взрыве нет.
В издании предполагают, что это могло быть лишь мгновенное нарушение воздушного пространства Польши и этот неопознанный летающий объект вернулся в Украину.
Созвано совещание в СНБО
Вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш прокомментировал этот инцидент. По его словам, в связи с появлением неузнаваемого объекта в воздушном пространстве Польши, государственные службы немедленно отреагировали.
Канцелярия президента Польши также сообщила, что Анджей Дуда обсудил ситуацию с Владиславом Косиняком-Камишем. В Бюро национальной безопасности Польши состоится срочное совещание.
Ранее российские ракеты уже пересекали воздушное пространство Польши.
- Во время массированной атаки оккупантов 15 ноября 2022 2 российские ракеты рухнули на территории Польши. В Пшеводуве в Грубешевском районе, граничащем со Львовской и Волынской областями, слышали сильный взрыв. В польском МИД подтвердили гибель двух человек.
- Впоследствии в МИД Польши подтвердили падение ракеты российского производства. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне. В Польше приняли решение привести войска в боевую готовность.
- Позже, 16 ноября Дуда отметил, что прямых доказательств, свидетельствующих о нападении на страну, нет. В НАТО также предполагали, что это могло быть ракета украинской ПВО, выпущенная для защиты территории нашего государства от российских атак