В Центре радиотехнологий раскрыли возможности "Трембиты", которая должна обмануть ПВО России

В Украине много команд работают над разработкой различных ракет. Среди них – ракета "Трембита", которая имеет дальность полета 200 километров. Несмотря на то, что "Трембита" не слишком далеко летит, она может помочь истощить российскую систему противовоздушной обороны.

Ее можно будет использовать как приманку – дешевую ложную цель. Ведь ее стоимость около 3 тысяч долларов за штуку. Эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал 24 Каналу о главных преимуществах украинской ракеты.

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Какая главная особенность ракеты

"Трембита" – это дрон, который имеет крылья. В нем совмещен громкий пульсирующий реактивный двигатель с простой конструкцией: трубчатый фюзеляж, крыло и систему наведения.

Этот двигатель известен тем, что у него страшный мощный звук. Сила этого звука более 100 децибел,

– отметил Бескрестнов.

Россияне также используют такие двигатели в своих дронах, которые предназначены для тестирования систем ПВО. По словам главы Центра радиотехнологий, и российскую крылатую ракету можно назвать дроном.

Преимущество этого решения, что реактивный двигатель очень дешевый, ему не нужно авиационное топливо, он может летать на бензине А-95. Основная задача таких дронов отвлекать внимание систем ПВО.

Какие 2 задачи может выполнять

"Трембита" не будет точной и не сможет поражать цель с точностью до метра, как крылатая ракета. Ее можно отправлять приблизительно. Однако "Трембита" может выполнять две задачи:

нести 20 килограммовую боевую часть, нанося огневое поражение противнику до 200 километров;

быть целью для ПВО. Россияне будут тратить свой запас противоракет, который бесконечен.

Разработчики и производители правильно мыслят. Так же, как сейчас, с "Шахедами". На самом деле их не стало больше, просто добавилось втрое больше фальшивых целей, чем самих "Шахедов". Они предназначены для того, чтобы исчерпывать ресурсы украинской ПВО,

– добавил Бескрестнов.

Он отметил, что Украина преследует такую же цель – запускать много фальшивых целей на Россию, чтобы оккупанты тратили ресурсы своей ПВО.

К слову, Украина планирует изготовить 3 тысячи крылатых ракет в 2025 году, в частности новую ракету "Трембита". По оценкам аналитиков, для этого понадобится не менее 3 миллиардов долларов.