От самого шума двигателя у россиян будет "поражение": украинская ракета сможет долететь до Москвы

Украина работает над новой ракетой "Трембита", одна из моделей которой способна будет достать до российской столицы. Примечательно, что у этого оружия очень шумный двигатель.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для 24 Канала заметил, что дальность полета в 500 километров для такой ракеты не является проблемой.

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Чем особенна ракета "Трембита"

Свитан отметил, что это неплохое решение вопроса, особенно относительно импульсного двигателя. Благодаря своей дешевизне он уменьшает стоимость и всей конструкции. Дальше удорожание ракеты осуществляется либо благодаря боевой части, либо системе наведения.

По его словам, в качестве ложной цели для вражеской ПВО ракета может стоить всего 3 тысячи долларов. Если навешать на нее систему управления и боеприпас, то стоимость может вырасти до 10 – 15 тысяч долларов. Для такой ракеты это очень хорошие цифры.

Он отметил, что дальность "Трембиты" сейчас составляет пока 200 километров, но, увеличив топливные баки и, соответственно, саму конструкцию, этой ракетой реально достать и до Москвы. Двигатель может чуть ли не до бесконечности работать, в зависимости от количества топлива, поэтому он доталкивает ракету.

Наверное, будет больше от шума двигателя у россиян "поражение", чем от самой ракеты,

– сказал полковник запаса.

Военный эксперт предположил, что уже в ближайшее время "Трембита" начнет себя показывать в действии.

Колонны техники россиян попадают в ловушку на Курщине

Полковник запаса рассказал, что украинские воины дают возможность колоннам российской техники зайти в некий капкан в Курской области.

Он объяснил, что россияне боятся выйти за пределы какой-то дороги с твердым покрытием, так как их убеждают, что все поля заминированы. И это действительно так на некоторых позициях, поэтому движение может быть только в одну сторону.

По его словам, поскольку российским захватчикам приходится выполнять боевую задачу, они движутся по дорогам с твердым покрытием, которые очень хорошо пристреляны Силами обороны.

А еще вдоль дорог расставлены так называемые минные засады из разного рода боеприпасов, которые дают возможность практически всю колонну уничтожить вместе с личным составом,

– заявил Свитан.

Поэтому, подытожил он, это такие себе "дороги смерти", на которых уже гниет немало вражеской техники под дождями. Россияне сами шокированы от такого: у них сейчас на складах меньше техники, уже даже разобранной, чем ее осталось на полях.