В США предварительно оценили, что на территории Польши могла упасть ракета украинского ПВО, – AP

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине 15 ноября. Тогда же стало известно, что ракета упала в Польше возле границы с нашим государством.

Доподлинно неизвестно, чей именно снаряд упал на территории Польши. В то же время уже поступила информация, что это могла быть ракета украинского ПВО.

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В Польше продолжается расследование

Тем временем анонимно своими мыслями поделились три официальных лица США. Они отметили, что, согласно предварительным оценкам, в Польше могла упасть ракета, выпущенная украинскими силами ПВО. Она, собственно, должна сбить российский снаряд, которым враг атаковал объект критической инфраструктуры 15 ноября.

Журналисты отмечают, что это мнение, а также комментарии Джо Байдена, озвученные в ходе саммита G20 в Индонезии, противоречат имеющейся информации. Ею накануне поделился высокопоставленный чиновник разведки США. Он отметил, что именно российские ракеты пересекли границы Польши.

Напомним, что накануне в МИД Польши заявили, что ракету изготовили в России. Однако президент Анджей Дуда в своем заявлении был более осторожным. Он отметил, что снаряд "скорее всего" российского производства. В то же время он добавил, что его происхождение устанавливают.

Что известно о падении ракеты в Польше

Начнем с того, что информация о взрыве поступила около 15:40. Тогда стало известно, что на ферме внезапно взорвался трактор. Вскоре появились дополнительные данные о том, что что это могли вызвать российские ракеты.

По имеющейся информации, ракета упала в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве. Оно граничит с Львовской и Волынской областью и расположено в 6 километрах от границы с Украиной.

Согласно имеющейся информации, в результате падения ракеты погибли два гражданина Польши.

Президент Анджей Дуда созвал Совбез. Его заседание состоится ближе к полудню 16 ноября. Кроме того, он настаивал на срочной встрече членов НАТО.

На падение ракеты отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших. Также отметил то, что нужно как можно скорее наказать Россию. Если же этого не сделать, то следующие ракеты могут долететь не только до Польши.

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