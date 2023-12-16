В Кропивницком слышали взрывы: Воздушные силы предупредили о ракете
Воздушные силы предупреждают об опасности поздно вечером 16 декабря. Что известно – расскажет 24 Канал.
Россия продолжает кошмарить украинцев одновременными ракетными и дроновыми атаками. Находитесь в укрытии, если в вашей области тревога!
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Ракетная опасность вечером 16 декабря
В 23:11 Воздушные силы предупредили об управляемой авиационной ракете в направлении Кривого Рога. Через четыре минуты написали, что она сменила курс и летит на Кропивницкий.
"Кропивницкий – в укрытие!" – такое сообщение появилось в 23:20.
В 23:21 горожане услышали взрывы, передали корреспонденты "Суспильного".
В 23:50 написали, что ракета прекратила существование.
Пока ракетная опасность в Запорожской области, а в других регионах идет речь об атаке дронами.
Карта тревог в Украине на 23:50 16 декабря 2023 года