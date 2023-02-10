Молчание НАТО из-за ракеты в Румынии: почему не стоит ожидать применения 5-й статьи

10 февраля Россия осуществила новый, уже 14-й по счету, массированный ракетный обстрел Украины. "Изюминкой" очередной попытки совершить акт геноцида стало использование воздушного пространства страны-члена НАТО.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, в 10:18 2 российские крылатые ракеты морского базирования "калибр" осуществили пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. 24 канал решил проанализировать, какой может быть реакция НАТО на инцидент.

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Что не так с реакцией Молдовы

Генштаб не уточнил цели российских ракет, выпущенных из акватории Черного моря, однако существует предположение, что именно они попали в объект гражданской инфраструктуры в соседней Хмельницкой области.

Факт нарушения воздушного пространства подтвердила Молдова, однако местное министерство обороны рассказало лишь об одной из ракет, а не о двух, как отмечали в Генштабе.Молдавские ПВО в 10:18 обнаружили ракету, пересекшую воздушное пространство Республики над городом Мокра Приднестровского региона, а впоследствии над городом Косауке Сорокского района, направляясь в сторону Украины. В Министерстве обороны страны подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией, более того – "решительно осуждают нарушения воздушного пространства Республики Молдова".

Также о ракете написал глава Николаевской ОВ Виталий Ким, правда, только о нарушении воздушного пространства Молдовы. Его пост был размещен в телеграм через 2 минуты после того, как "калибры" залетели в Молдову. Через 1 час и 6 минут появился пост в телеграм Валерия Залужного.

Позже информацию детализировал представитель воздушных сил Юрий Игнат.

Радиолокационно наблюдались две вражеские ракеты над территорией страны НАТО, оттуда вошли в Черновицкую область. Есть первый случай, когда ракеты оккупантов пересекают границу со странами НАТО,

– сказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона 10 февраля 2023 года.

Отдельно Игнат подчеркнул, что украинские ПВО могли применить вооружение в этом районе, могли сбить ракеты, но была очевидна угроза, что обломки ракет попадут по территории Румынии или Молдовы. Поэтому ракеты на той территории не сбивались..

Что говорят в Румынии и НАТО

Румыния информацию Украины о ракете в своем воздушном пространстве вообще не подтвердила.

Информация о российской ракете, которая должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается,

– ответили в министерстве на запрос издания Europei Liberă и пообещали рассказать детали впоследствии.

Этими "деталями" стал пресс-релиз минобороны Румынии, и это заявление, мягко говоря, противоречит словам украинского командования.

Пресс-релиз Минобороны Румынии / Скриншот

По версии румынской стороны, российская ракета пролетела в 35 километрах от границы НАТО, то есть северо-востока Румынии.

Румынские власти заявляют, что применили все стандартные процедуры – в 10:38 два истребителя МиГ-21 LanceR Румынских ВВС, которые в этот момент выполняли тренировочные полеты, были направлены в северную часть Румынии для потенциального реагирования.

Через две минуты ситуация была прояснена, поэтому эти два самолета возобновили свою первоначальную миссию.

Представительница Генсека Альянса решила сослаться на заявление Минобороны Румынии. То есть Альянс разделяет позицию о том, что никаких ракет в воздушном пространстве страны вроде бы не было.

Что может рассказать нам география

Если верить заявлениям минобороны Молдовы – российский "калибр" залетел в воздушное пространство страны в районе российского самопровозглашенного анклава в Приднестровье. Это город Мокра Рыбницкого района (граничащего с Одесской областью). "Выход" ракеты зафиксирован в Сорокском районе (граничащем с Винницкой областью).

Это север Молдовы, расстояние между этими пунктами – чуть более 100 километров. "Калибр" был в воздушном пространстве Молдовы 15 минут, то есть мог преодолеть от 160 до 210 километров, ведь заявленная скорость ракеты "калибр" составляет 180–240 метров в секунду. Таким образом, эта ракета не могла залететь в Румынию – на это у нее просто не хватило бы времени.

Куда девалась вторая ракета

О второй ракете "калибр", о которой говорил Генштаб ВСУ, ничего не известно. Возможно, именно она залетела на "огонек" к румынам. Вид на карту свидетельствует о пересечении границ Украины, Молдовы и Румынии в районе города Галац, а также в районе молдавского городка Бричане рядом с Черновицкой областью и румынской границей.

Места возможного "залета" российских "калибров" / скриншот из телеграма Пьемонт

Именно об этой точке пишет телеграм Залужного и там уже фиксировали падение ракет 5 декабря 2022 года и 14 января 2023 года. Это были обломки ракеты комплексов С-300 украинских сил ПВО, пытавшихся перехватить российские крылатые ракеты.

Кто прав, а кто что-то скрывает,. По крайней мере, не сейчас.

Во всяком случае, вина за инцидент полностью лежит на России, запустившей по Украине крылатые ракеты с целью спровоцировать гуманитарную катастрофу и убить гражданских.. Именно об этом заявили представители власти в Молдове, однако государство-агрессор эти заявления проигнорировало.

Почему молчит Румыния

Министр иностранных дел России Лавров открыто говорит о том, что Молдова должна стать следующей целью Москвы после Украины, а президент Зеленский официально подтвердил, что украинская разведка перехватила план россиян по захвату Молдовы, где уже более 30 лет существует незаконный российский анклав.

Если Молдова сообщает лишь об одной из двух ракет, нарушивших воздушное пространство страны, то Румыния вообще опровергает.

Здесь в корне другая ситуация, ведь Румыния – страна НАТО, с 5-й статьей (о коллективной защите и о том, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех), о которой любят упоминать СМИ и лидеры мнений, а также базами НАТО. Весь год контингент НАТО в Румынии только увеличивается, усиливаются ПВО и ПРО.

Да, речь о легендарных PATRIOT – 7 февраля Румыния поставила на боевое дежурство второй такой комплекс, а развертывание 3 и 4 ЗРК PATRIOT запланировано на апрель 2023 года.. Впрочем, эти ЗРК расположены на юге страны и не могли перехватить цель на севере физически.

Также, скорее всего, говорилось о десятках секунд или нескольких минутах, которые были для развертывания ЗРК и перехвата. Больше времени было у сил ПВО Молдовы, однако их боевая готовность вызывает вопросы, а "решительными осуждениями" российские "калибры" не сбивают.

Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить,

– подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский о масштабировании российской угрозы и необходимости ответа на нее, 10 февраля 2023 года.

Понятно одно – "что-то произошло" и оно не осталось незамеченным, что бы не говорили румынские военные. Это довольно значительный кризис и не менее большой вызов. Идут консультации, будут сделаны выводы.

Является ли это эскалацией со стороны России? Здесь лучше не гадать на кофейной гуще. Об этом мы узнаем только позже.

Почему не стоит ждать применения 5-й статьи?

Нет, не в этот раз. 5-я статья – это скорее символ, а не побуждение к действиям и прямая инструкция.

Пятую статью применяли в 2001 году после атаки "Аль-Каиды" на США, тогда мощь НАТО была направлена против партизан в Афганистане.

Однако никто и никогда не применял 5-ю статью против ядерного государства, а Россия, напомним, до сих пор номинально является владелицей крупнейшего ядерного арсенала мира и при каждой возможности об этом напоминает.

При этом инциденты между НАТО и Россией, а также ее предшественником – СССР – были. Вспомним, например, полет американского U-2 над СССР и эпопею с обменом сбитого летчика Гэри Пауэрса или о постоянных нарушениях российскими самолетами воздушного пространства стран НАТО, а также нейтральной Швеции в последние годы.

Только за год открытого вторжения России в Украину было несколько инцидентов с ракетами или БПЛА. Стоит вспомнить

российский дрон в Хорватии (пропагандисты пытались выдать его за украинский, однако, так и не смогли объяснить, что на нем делают красные звезды),

инцидент с ракетами С-300 на границе Украины с Польшей, в результате которого погибли 2 польских фермера. Расследование установило, что это была украинская ракета, которая пыталась перехватить российскую, но вина за смерти людей – именно на россиянах, запускавших крылатую ракету с целью убийства гражданских.

Даже в самой Румынии это не первый инцидент.Ранее в воздушное пространство страны залетали российские БПЛА, также при непонятных обстоятельствах потерпели крушение несколько вертолетов румынских ВВС.

Каждый раз после этого звучали громкие заявления о консультациях на уровне НАТО, а реальным ответом становились заседания в формате "Рамштайн", где объявлялось о предоставлении новых видов оружия для Украины.

НАТО и весь цивилизованный мир осознают опасность России, поэтому выбрал самый выгодный для себя путь – уничтожение угрозы чужими руками. И эта роль выпала Украине.

Никто не хочет связываться со страной-маньяком, имеющей ядерный арсенал, но все хотят помочь Украине, у которой просто нет другого выхода, ведь в противном случае украинцев ждет массовый геноцид – повторение Бучи и Мариуполя в масштабах всей страны.

Именно поэтому единственным ответом на российскую атаку 10 февраля является усиление обороноспособности Украины, все остальное, включая прямое вмешательство НАТО и разгром российских прокси в Приднестровье, является фантастическим сценарием. По крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Но сначала Россия должна понести новые поражения на украинском фронте.

Лишь после этого в Молдове, Грузии и других странах, имеющих нерешенные "вопросы" с Россией, попытаются перейти от теории к практике. Таковы реалии.