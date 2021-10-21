"Ракеты под носом будут": Путин считает, что Украине открывают двери в НАТО

Путин считает, что военное присутствие НАТО в Украине создает угрозу для России. То же, что в Киеве недавно был глава Пентагона Ллойд Остин – это, по его мнению, признак открытия Альянса для Украины.

Путин считает, что НАТО уже начинает осваивать территорию Украины. Такое заявление он сделал во время общения с прессой на Международном дискуссионном клубе "Валдай" в Сочи.

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"Ракеты под Харьковом появятся"

Президент России вполне серьезно заявил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины свои ракеты. Их якобы разместят на "учебных центрах", под видом которых можно напихать военные базы чем угодно.

Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?

– сказал Путин.

Глава страны-агрессора считает, что военное освоение территории Украины НАТО уже начало. И, как он признался, это реально создает угрозу для России.

"Дверь в НАТО уже открыли"

По словам Путина, глава Министерства обороны США Ллойд Остин своими заявлениями фактически открыл Украине двери в НАТО. Недавно он был в Киеве и выразил нашему государству поддержку в борьбе с Кремлем.

Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает дверь Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Он говорит, что да, каждая страна имеет право,

– сказал Путин.

Россия прекращает сотрудничество с НАТО: главное

Недавно связи России с НАТО минимизировались. Все из-за российских шпионов при Альянсе, которых удалось обнаружить.

6 октября НАТО сообщил, что высылает 8 российских дипломатов при Альянсе. Как сообщил НАТО, эти люди занимались шпионажем в пользу России.

Как рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, все эти люди работали на российскую разведку.

Впоследствии Россия дала ответ: решила с 1 ноября прекратить работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. Также она закроет информационное бюро альянса в Москве.