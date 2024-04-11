Боевая работа длилась 8 часов: в Воздушных силах рассказали детали об атаке 11 апреля

Россия 11 апреля массированно атаковала Украину, запустив ракеты разных типов и дроны-камикадзе типа "Шахед". Всего враг использовал 82 средства воздушного нападения.

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал детали о комбинированной атаке врага. Он отметил, что обстрел 11 апреля стал новой циничной атакой на объекты энергетической инфраструктуры, передает 24 Канал.

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Враг атаковал в течение 8 часов

Евлаш отметил, что оккупанты атаковали Украину в течение 8 часов. Около 22:00 враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед", а ближе к утру – осуществил пуски ракет. Боевая работа сил ПВО продолжалась вплоть до 6 утра.

Почти с десяти часов вечера до 6:00 утра продолжалась воздушная тревога, во время которой враг использовал свои различные средства воздушного поражения, различные типы ракет, почти все, которые есть у них в арсенале,

– подчеркнул Евлаш.

Он добавил, что враг использовал стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые взлетели из района аэродрома "Оленья". Оккупанты запустили 20 крылатых ракет типа Х-101/Х-555, 16 из которых удалось сбить силам ПВО. Кроме того, в России также взлетало 8 истребителей МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов". Евлаш добавил, что оккупанты запустили 6 аэробаллистических ракет, и отметил, что с ними достаточно сложно бороться средствам ПВО.

"Достаточно сложно бороться с этими ракетами, они являются достаточно быстрыми и мощными. Поэтому для того, чтобы эффективно прикрывать наши города, объекты энергетической инфраструктуры, нам необходимы специальные силы и средства, которые могут это делать. В частности системы Patriot крайне необходимы сейчас, о которых идет речь", – заявили в Воздушных силах.

Во время ночной атаки враг также запустил 40 ударных беспилотников типа "Шахед", которые кружили территорию Украины. Евлаш отметил, что также враг выпустил 12 ракет с ЗРК С-300/С-400 по Харькову. Оккупанты атаковали различные районы города, пытаясь нанести удары по важной инфраструктуре.

Евлаш отметил, что во время отражения атаки очень мощную работу провели мобильные огневые группы, которые уничтожили почти 100% беспилотников. Кроме того, некоторые из дронов удалось заглушить подразделениям РЭБ.