Из-за утренней атаки 5 из 9 энергоблоков Украины снизили мощность, – МАГАТЭ
Россия 13 декабря в очередной раз обстреляла Украину ракетами. Известно, что 5 из 9 энергоблоков нашей страны снизили мощность из-за утренней атаки врага на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в социальной сети Х (ранее твиттер).
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Большинство энергоблоков Украины снизили мощность из-за обстрелов
МАГАТЭ сообщило о снижении мощности более, чем половины действующих энергоблоков Украины из-за утренней атаки России 13 декабря.
На сегодняшний день 5 из 9 действующих энергоблоков Украины снизили мощность из-за новых атак на энергетическую инфраструктуру,
– говорится в заметке МАГАТЭ в соцсети Х.
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Напомним, российские войска 13 декабря в очередной раз атаковали Украину. Опять энергетика по всей Украине оказалась под массированным ударом.