Масштабная атака энергетики, пожары и усиление графиков: главное об обстреле Украины 13 декабря

Российская армия примерно с полудня 12 декабря до утра 13 декабря массированно атаковала Украину своими беспилотниками и ракетами различного типа. Основной удар в очередной раз пришелся на энергосистему нашего государства.

Вследствие атаки Укрэнерго было вынуждено усилить графики отключений по регионам, а на некоторых энергообъектах были пожары. Что известно о массированной атаке России на Украину 13 декабря – читайте в материале 24 Канала.

К теме Из-за утренней атаки 5 из 9 энергоблоков Украины снизили мощность, – МАГАТЭ

Как Россия атаковала Украину 13 декабря

Российская армия запустила свои "Шахеды" по Украине еще около полудня 12 декабря. С того момента дроны фиксировали на территории нашего государства более 17 часов.

В частности, вражеские дроны атаковали Украину и ночью 13 декабря. Около 03:00 мониторинговые каналы сообщили о взлете вражеских самолетов Ту-95МС, которые являются носителями ракет типа Х-101.

Около 07:20 первые вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины. Через несколько минут появилось сообщение о взлете вражеских МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Также писали и о пусках "Калибров" оккупантами из Черного моря.

Тревога была по всей территории нашего государства. В регионах работали силы ПВО по вражеским объектам.

Взрывы раздавались в: Киевской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях.

Отбой воздушной тревоги объявили после 10:00 часов.

Что известно о последствиях атаки по областям

Киевская область

В Киевской ОВА отметили, что на Киевщине активно работали силы противовоздушной обороны. Некоторые цели удалось сбить.

К счастью, пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

В результате падения обломков сбитых целей в двух районах области повреждены 4 частных дома,

– рассказали в военной администрации.

В то же время там добавили, что повреждения незначительные – выбиты окна и двери, посечены фасады. Кроме того, в одном из районов повреждены два бокса сельскохозяйственного предприятия, в другом – линии электросетей. Обломки упали за пределами населенных пунктов.

Львовская область

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что Россия утром 13 декабря атаковала энергообъекты региона.

Враг атаковал объекты энергетики нашей области,

– говорится в сообщении.

Козицкий рассказал, есть ли пострадавшие в результате атаки противника. По его словам, по состоянию на 10:11 информации о пострадавших нет.

Кроме того, глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк отметил, что был атакован один из объектов критической инфраструктуры в общине. В результате попадания возник пожар, который ликвидируют спасатели.

Первый заместитель руководителя Львовской ОВА Андрей Годин также рассказал, что враг атаковал на Львовщине 6 объектов энергетической инфраструктуры. Они в разной степени повреждены.

Прикарпатье

Руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны.

На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфраструктуры,

– подчеркнула чиновница.

Она также отметила, что в области есть попадания. По состоянию на 10:19 13 декабря в Ивано-Франковской области без пострадавших.

Впоследствии в ГСЧС рассказали, что спасатели ликвидировали последствия российской атаки на Прикарпатье. По данным службы, там враг атаковал объекты критической инфраструктуры.

Спасатели потушили пожар на Прикарпатье после вражеской атаки / Фото ГСЧС

"Благодаря оперативной работе спасателей пожары, вызванные обстрелом, были быстро ликвидированы. В разных районах области работают мобильно-оперативные группы ГСЧС, которые оценивают последствия падения обломков", – говорится в сообщении.

Из-за многочисленных ударов по энергетике теплоснабжение и водоснабжение будет частично приостановлено в ряде населенных пунктов Ивано-Франковской области. Говорится о Бурштыне и селе Демьянов.

Одесская область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что на рассвете вражеские силы запустили на юг области ударные БПЛА. Кипер отметил, что обошлось без последствий.

Уже утром оккупанты атаковали Одесский район ракетами. Глава ОВА сообщил, что силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

В результате попадания осколков вражеской ракеты есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности офисного помещения частной транспортной компании и восьми грузовиков. На месте работают все соответствующие службы,

– сообщил чиновник.

Последствия вражеской атаки на Одесскую область / Фото из телеграм-канала Олега Кипера

Глава ОВА сообщил, что обошлось без пострадавших.

Хмельницкая область

По словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, во время утренней воздушной тревоги силы ПВО в пределах Хмельницкой области сбили 6 российских ракет. В результате атаки поврежден фасад дома и окна частного дома.

Тюрин добавил, что обращений относительно травмированных, погибших не поступало.

Тернопольская область

В Тернопольской ОВА отметили, что по результатам ракетной атаки врага есть "негативные последствия". Жертв нет. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме.

В ГСЧС рассказали, что на Тернопольщине в результате ракетного удара поврежден промышленный объект. Возник масштабный пожар. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекались 57 спасателей и 16 единиц техники.

Последствия вражеской атаки на Тернопольщине / Фото ГСЧС

Черкасская область

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что в области, по предварительным данным, уничтожено 17 "Шахедов" и 2 ракеты. Обошлось без последствий.

Кировоградская область

По данным главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, в области защитники неба ликвидировали вражеский беспилотник. Зафиксированы незначительные повреждения на территории частного домовладения в Новоархангельске. Соответствующие службы на месте.

Какова ситуация в энергетике после вражеских обстрелов

В Укрэнерго сообщили, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен. Это уже 12-я массированная ракетно-дроновая атака на энергосистему Украины за этот год.

Повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах. Вследствие этого – вынужденно был увеличен объем мер ограничения потребления, а именно – количество очередей графика почасовых отключений по сравнению с предыдущим прогнозом на текущие сутки,

– сказали в компании.

Там также подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах начались сразу после отбоя воздушной тревоги. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия российских ударов.

В компании ДТЭК также рассказали, что атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет.

"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отмечали, что 5 из 9 энергоблоков в Украине снизили мощность из-за утренней атаки России на энергетику.

Попадания в энергообъекты зафиксированы во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. В Тернопольской области было отключено до 50% потребителей, а в нескольких регионах во время атаки вводили экстренные отключения.

Сколько воздушных целей сбила ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 287 средств воздушного нападения противника – 94 ракеты и 193 БПЛА, а именно:

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, район пусков – Тамбовская область;

2 баллистические ракеты "Искандер-М", район пусков – Брянская область, ВОТ Крыма;

1 баллистическая ракета KN-23, район пусков – Брянская область;

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков – Волгоградская область;

24 крылатых ракет "Калибр", район пусков – акватория Черного моря;

7 крылатых ракет "Искандер-К", район пусков – Воронежская, Ростовская область;

1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков – воздушное пространство над ВОТ Луганской области;

193 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали F-16.

По состоянию на 11:30 подтвердили, что удалось сбить:

80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

1 баллистической ракеты "Искандер-М";

80 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа. Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять – вернулись в Россию, еще один – в Беларусь.

Как реагировали в Украине и мире на вражескую атаку

Владимир Зеленский, реагируя на массированную российскую атаку по Украине, отметил, что враг применил и крылатые ракеты и баллистику. В частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета.

Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне привлекли в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике,

– написал Зеленский.

По словам президента, в этом и заключается "мирный" план Путина – уничтожить все, терроризируя миллионы людей.

"И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция. Только так останавливается террор", – отметил Зеленский.



Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал, что массированный российский ракетный удар по Украине сегодня утром состоялся прежде всего по энергетической системе.

"Россия стремится лишить нас энергоносителей. Вместо этого мы должны лишить ее средств террора", – написал Сибига.

Министр также вновь призвал партнеров срочно предоставить Украине 20 систем ПВО типа NASAMS, HAWK или IRIS-T.

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк также отреагировала на массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Она отметила, что начиная с 07:00 по киевскому времени критическая инфраструктура Украины подвергается очередной массированной атаке.

По словам госпожи посла, Россия осуществила обстрел баллистическими ракетами, нацелившись на энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране.