13 мая, 17:50
Вполне вероятно, что ночью будет еще ракетный удар, "Флэш"
Россия готовит ракетный удар по Украине. Куда именно противник направит свои снаряды, доподлинно неизвестно.
"Ночью, вероятно, будет ракетный удар. Но мы до сих пор не знаем, какая будет цель у россиян. Это, возможно, тоже будет Западная Украина, возможно будет комбинированная атака на Центральную Украину и Западную Украину", – сообщил "Флеш".
Владимир Зеленский тоже предупредил о ракетной опасности.
"По данным нашей разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины. Наши воины защищают Украину, но очевидна цель России – перегрузить ПВО и вызвать как можно больше горя и боли именно в эти дни", – сообщил президент.