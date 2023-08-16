Трое жертв, десятки поврежденных и разрушенных домов: ГСЧС о последствиях массированной атаки

В ночь на 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг выпустил десятки ракет. В ГСЧС рассказали о последствиях на Львовщине и в Луцке.

В эфире телемарафона по состоянию на 18:00 спикер ГСЧС Александр Хорунжий рассказал о ситуации. Он актуализировал данные по разрушениям, в потерпевших регионах, куда попали российские ракеты, передает 24 Канал.

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Десятки поврежденных домов

По его словам, во Львовской области повреждено 59 жилых домов. Что касается Луцка, там уже завершили спасательные работы. К сожалению, в результате ракетного удара в городе погибли три человека, а еще трое получили ранения. Кроме того, из-под завалов спасли еще одного человека.

Сейчас у нас известно о повреждениях во Львовской области в общей сложности 59 жилых домов, разрушены 3, из них 41 – это многоквартирный дом, 8 хозяйственных сооружений, здание медицинского колледжа и дошкольное учебное заведение,

– актуализировал он.

Хорунжий добавил, что по состоянию на 18:00 за медицинской помощью во Львовской области обратилось 19 человек. Среди них ребенок 2014 года рождения. Известно, что 5 человек были госпитализированы.

В Смиле ликвидируют последствия атаки

Об этом рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что в городе продолжают ликвидировать последствия ракетного террора. Сотрудники ГСЧС скоординировали дальнейшую работу совместно с городскими властями и профильными службами.

Он отметил, что оккупанты утром попали двумя ракетами по территориям гражданских, мирных объектов. Речь идет о предприятие по производству керамики, а также больнице.

Только чудом никто не пострадал. Однако повреждены здания, в том числе взрывной волной выбиты окна, осколками изуродованы крыши – высчитываем все убытки. Также поражены сети водо- и теплоснабжения. Без воды сейчас 12 тысяч жителей,

– написал в 16:51 он.

Последствия ракетного террора в Смеле / Фото Игоря Табурца

По его словам, главная задача – восстановить водоснабжение для города. Также Табурец отметил, что продолжаются ремонтные работы, которые займут ориентировочно 4 – 5 суток.

Глава ОВА обратился к жителям. Их он попросил следить за сообщениями от городских властей. В них будут сообщать, где будут по графику подавать воду, а также где и когда ее будут подвозить.