Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что оккупанты активизировали атаки, ведь напуганы успешными операциями ГУР по поражению их ракетоносителей.

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Комплексная месть

Россия постоянно наносит террористические удары либо по портовой инфраструктуре, либо по мирным объектам, либо по "складам с ракетами Storm Shadow", которые оккупанты, по их отчетам, "уничтожают" каждую ночь. А теперь еще и возобновили обстрелы по энергетическим объектам.

Эти удары россиян связаны с комплексной местью за удачные атаки по критически важным для них объектам,

– отметил политтехнолог.

Когда в прошлом году россияне по инициативе Сергея Суровикина начали обстрелы энергетических объектов, у Украины не было и половины систем ПВО, которые есть сейчас.

Судя по количеству сбитых ракет, а Воздушные Силы ликвидировали 36 из 43 единиц, это серьезный показатель для украинских систем ПВО. Не все ракеты удается сбить. Но с точки зрения качества систем противовоздушной обороны, Украина гораздо лучше сейчас готова к таким атакам врага,

– подчеркнул Тизенгаузен.

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Прячут ракетоносители

Оккупанты именно сейчас спешат нанести как можно больше ударов по Украине, потому что неизвестно, сколько у них останется ракетоносителей за 1 – 2 месяца. Ведь только за последние недели российский флот понес значительные потери. В частности поражение получила их подлодка, носитель "Калибров" "Ростов-на-Дону".

В последнее время российские ракетоносители очень редко появляются в акватории Черного моря. После удачных операций ГУР по "вышках Бойко", острову Змеином, системах ПВО во временно оккупированном Крыму россияне не так дерзко действуют в Черном море.

"Россияне понимают, что их ракетоносители могут быть поражены в любой момент. К тому же сразу несколько. А потому они пытаются максимально отстрелять накопившие ракеты", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Обратите внимание! В результате ракетных обстрелов 21 сентября был поврежден энергетический объект в Ровенской области. Часть области оставалась без света. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что удары по энергетической инфраструктуре не прекращались, однако последний был массированным. Некоторые паузы в таких атаках были связаны с тем, что россияне накапливали ракеты, и будут пытаться применять "новую тактику".

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