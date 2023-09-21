Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що окупанти активізували атаки, адже налякані успішними операціями ГУР по ураженню їхніх ракетоносіїв.

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Комплексна помста

Росія постійно вчиняє терористичні удари чи по портовій інфраструктурі, чи по мирних об'єктах, чи по "складах з ракетами Storm Shadow", які окупанти, за їхніми звітами, "знищують" щоночі. А тепер ще й відновили обстріли по енергетичних об'єктах.

Ці удари росіян пов'язані з комплексною помстою за вдалі атаки по критично важливих для них об'єктах,

– зазначив політтехнолог.

Коли минулого року росіяни з ініціативи Сєргєя Суровікіна розпочали обстріли енергетичних об'єктів, Україна не мала й половини систем ППО, які є зараз.

Судячи з кількості збитих ракет, а Повітряні Сили ліквідували 36 з 43 одиниць, це серйозний показник для українських систем ППО. Не всі ракети наразі вдається збити. Але з точки зору якості систем протиповітряної оборони, Україна набагато краще нині готова до таких атак ворога,

– наголосив Тизенгаузен.

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Ховають ракетоносії

Окупанти саме зараз квапляться завдати якомога більше ударів по Україні, тому що невідомо, скільки у них залишиться ракетоносіїв за 1 – 2 місяці. Адже лише за останні тижні російський флот зазнав значних втрат. Зокрема ураження отримав їхній підводний човен, носій "Калібрів" "Ростов-на-Дону".

Останнім часом російські ракетоносії дуже рідко з'являються в акваторії Чорного моря. Після вдалих операцій ГУР по "вишках Бойка", острову Зміїному, системах ППО в тимчасово окупованому Криму росіяни не так зухвало діють в Чорному морі.

"Росіяни розуміють, що їхні ракетоносії можуть бути уражені у будь-який момент. До того ж одразу кілька. А тому вони намагаються максимально відстріляти ракети, які накопичили", – підкреслив Борис Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Внаслідок ракетного обстрілу 21 вересня було пошкоджено енергетичний об'єкт на Рівненщині. Частина області залишалась без світла. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що удари по енергетичній інфраструктурі не припинялись, проте останній був масованим. Певні паузи в таких атаках були пов'язані з тим, що росіяни накопичували ракети, і будуть намагатися застосовувати "нову тактику".

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