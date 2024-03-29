Крылатые ракеты летят к Украине: что известно о пусках и куда целится враг

О вылете стратегической авиации россиян стало известно из сообщения Воздушных вскоре после полуночи 29 марта. Ту-95МС взлетели с "Оленьи", а затем и с "Энгельса", и направились в зону пусков ракет.

О, собственно, пусках ракет Х-101, которыми в основном снаряжены Ту-95, Воздушные силы написали уже в 03:52. Соответственно, из-за ракетной угрозы воздушная тревога, ожидаемо, постепенно охватила всю Украину.

Чуть раньше Возможная угроза ракетного удара: зафиксирована активность самолетов Ту-95МС в России

Ракетная атака России ночью 29 марта: что происходило

04:18, 29 марта Опять крылатые ракеты через Сумщину в направлении Полтавщины, пишут ВС. Мониторы же говорят, что вокруг Днепра пока чисто. 04:12, 29 марта Снова угроза для Каменского! Ранее туда пытались попасть "Шахедами". 04:08, 29 марта Еще крылатые ракеты летят – через Сумщину в направлении Полтавщины, пишут ВС. 04:03, 29 марта Ракеты на Днепр. 03:57, 29 марта Воздушные силы подтвердили: крылатые ракеты через Харьковскую область летят в направлении Полтавщины. 03:52, 29 марта По информации Воздушных сил, уже состоялись пуски ракет. В наше небо вражеское оружие уже залетает, как пишут мониторы, через Харьковскую область. 03:30, 29 марта Первая информация о вероятных пусках крылатых ракет с Ту-95 поступила от мониторинговых каналов. Ожидаем подтверждения от Воздушных сил.

Заметим, перед атакой со стратегической авиации россияне применили большое количество "Шахедов", что уже стало их привычной практикой. Полеты дронов-камикадзе в украинском воздушном пространстве начали фиксировать еще около 20 часов 28 марта, и даже до информации о пусках ракет угроза "Шахедов" все еще не миновала.

За это время стало известно о взрывах и работе ПВО в Черкассах, Днепре и Каменском, во Львовской области и Хмельницкой. Из сообщений властей знаем, что враг целился по энергетическим и другим объектам критической гражданской инфраструктуры. Информацию о возможных разрушениях и пострадавших уточняют.