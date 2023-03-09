Ракетная атака на энергообъекты: где самая сложная ситуация и будут ли выключать свет
Утром 9 марта страна-навоз снова нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Оккупанты направили все свои усилия на уничтожение энергосистемы нашего государства.
В результате ракетных обстрелов известно, что пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. В ряде областей применили отключение света. 24 Канал информирует, где самая сложная ситуация и будут ли вводиться стабилизационные графики.
Важно Одна из самых больших за год великой войны: все, что известно о массированной ракетной атаке 9 марта
Где наихудшая ситуация со светом
В Укрэнерго заметили, что по состоянию на 19:00 самая сложная ситуация в Харьковской и Житомирской областях.
В Житомирской области удалось восстановить питание критической инфраструктуры, сейчас там ведутся ремонтные работы в магистральной и распределительных сетях. Впрочем, ситуация с энергопитанием в области все еще шаткая. Вражеские обстрелы повредили оборудование, которое было отремонтировано после предварительных атак.
Ввиду сложности полученных повреждений в этом регионе был определен комплекс ремонтных работ, которые могут длиться до двух недель. Для обеспечения питания в области вводится график плановых отключений.
В то же время на Харьковщине энергетики работают над возобновлением энергоснабжения. Сейчас заживлена критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатываются резервные схемы заживления потребителей.
Отмечают, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в этом регионе удастся стабилизироваться.
В Одесской области ввели плановые отключения
Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате российских атак в области было повреждено несколько линий электропередач и одна опора.
Марченко предупреждает жителей, что в часы пиковых нагрузок на энергосистему в Одесском районе и Одессе будут применяться почасовые отключения.
Но он отметил, что энергетики оперативно выполняют ремонтные работы, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.
Какая ситуация на Полтавщине
10 марта в области применят график почасовых отключений света. Информацию о длительности перерывов в электроснабжении дополнительно сообщат после доведения лимитов электроэнергии.
Энергетики сообщают, что такие ограничения необходимы для предотвращения нарушения режима энергетической системы Украины.
Россия массированно обстреляла Украину: главное
- Российская армия осуществила 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатые ракеты, а также 4 дрона-камикадзе.
- Враг атаковал Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Один человек погиб, два – пострадали.
- В Голосеевском районе Киева есть попадание в объект инфраструктуры. В Святошинском районе 2 человека госпитализировали.
- В результате утренней ракетной атаки в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть перебои с теплоснабжением, часть киевлян остается без отопления.
- Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание по поводу массированной ракетной атаке Украины 9 марта.
- Также украинский лидер выразил соболезнования родным погибших во время ракетной атаки. Зеленский обнародовал кадры последствий прилетов.