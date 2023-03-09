Ракетная атака на энергообъекты: где самая сложная ситуация и будут ли выключать свет

Утром 9 марта страна-навоз снова нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Оккупанты направили все свои усилия на уничтожение энергосистемы нашего государства.

В результате ракетных обстрелов известно, что пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. В ряде областей применили отключение света. 24 Канал информирует, где самая сложная ситуация и будут ли вводиться стабилизационные графики.

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Где наихудшая ситуация со светом

В Укрэнерго заметили, что по состоянию на 19:00 самая сложная ситуация в Харьковской и Житомирской областях.

В Житомирской области удалось восстановить питание критической инфраструктуры, сейчас там ведутся ремонтные работы в магистральной и распределительных сетях. Впрочем, ситуация с энергопитанием в области все еще шаткая. Вражеские обстрелы повредили оборудование, которое было отремонтировано после предварительных атак.

Ввиду сложности полученных повреждений в этом регионе был определен комплекс ремонтных работ, которые могут длиться до двух недель. Для обеспечения питания в области вводится график плановых отключений.

График отключений в Житомирской области / Фото Виталий Бунечко

В то же время на Харьковщине энергетики работают над возобновлением энергоснабжения. Сейчас заживлена критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатываются резервные схемы заживления потребителей.

Отмечают, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в этом регионе удастся стабилизироваться.

В Одесской области ввели плановые отключения

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате российских атак в области было повреждено несколько линий электропередач и одна опора.

Марченко предупреждает жителей, что в часы пиковых нагрузок на энергосистему в Одесском районе и Одессе будут применяться почасовые отключения.

Но он отметил, что энергетики оперативно выполняют ремонтные работы, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.

Какая ситуация на Полтавщине

10 марта в области применят график почасовых отключений света. Информацию о длительности перерывов в электроснабжении дополнительно сообщат после доведения лимитов электроэнергии.

Энергетики сообщают, что такие ограничения необходимы для предотвращения нарушения режима энергетической системы Украины.

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